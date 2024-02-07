В частные руки перешли 32 объекта недвижимости и акции 11 предприятий

07 февраля 2024, 08:15, Анастасия Чебакова

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Поступления в бюджет Алтайского края от приватизации имущества, находящегося в собственности региона, в 2023 году составили 682,6 млн рублей. Это в 2,5 раза больше плана на год (226 млн рублей). Об этом amic.ru в ответе на запрос сообщили в Алтайкрайимуществе.

Что продал Алтайский край в 2023 году?

Большая часть денег (663,3 млн рублей) поступила в бюджет от продажи акционерных обществ. Самым прибыльным для казны объектом стал животноводческий комплекс "Бийское" – реализация 75% акций предприятия принесла в бюджет 438,9 млн рублей. Его выкупила агрофирма "Урожай", которая в 2022 году уже приобрела четверть ценных бумаг компании за 460 млн рублей, что почти в четыре раза больше начальной цены (119,5 млн).

Кроме того, в 2023 году регион продал АО "Торгово-производственный комплекс Алтайского края", которое управляет барнаульским "Китайским рынком". Покупателем стала компания "Бизнес Альянс", связанная с бизнес-династиями Шамковых и Вдовиных. Она выкупила полный пакет акций по минимальной цене – 189,9 млн рублей.

Перешли в частные руки и ряд типографий – Алейская (3,6 млн рублей), Славгородская (6,8 млн), Благовещенская (8 млн), Змеиногорская (1,5 млн), Каменская (2 млн), Новоалтайская (3,8 млн), Рубцовская (7,5 млн).

Заработал регион и на продаже части акций заброшенного с 2009 года Бийского аэропорта. Покупателем стал директор предприятия Сергей Будилко, который приобрел 354,7 тысячи акций (5,1% от общего капитала) за 1,3 млн рублей.

Продажа недвижимого имущества принесла в бюджет региона 19,3 млн рублей. В частные руки перешло 32 объекта: склады, нежилые здания и помещения, ветучасток и ветлаборатории, гаражные боксы, гаражи и прочее.

Отметим, что фактическое исполнение плана приватизации существенно отличается от прогнозных показателей. Так, в 2022 году регион изначально планировал заработать на продаже имущества и акций 120 миллионов рублей, а в итоге получил в четыре раза больше – 462,9 млн рублей. Тогда глава Алтайкрайимущества Александр Теплов связывал четырехкратный рост с "качественной организационно-информационной работой". А вот в 2021-м полученная регионом сумма оказалась в 12 раз меньше прогнозного плана – 9,1 млн рублей. В то же время в 2020-м власти продали имущества на 199,3 млн рублей, перевыполнив план почти на два миллиона.

Согласно прогнозному плану, в 2024 году правительство региона намерено заработать на приватизации 121,3 млн рублей. Также 11 краевых унитарных предприятий пройдут процедуру приватизации путем преобразования в акционерные общества – Колыванский камнерезный завод им. И.И. Ползунова; шесть ДСУ ("Центральное", "Юго-Восточное, "Юго-Западное", "Северо-Западное", "Южное", "Северо-Восточное"); гостиницы "Славгород" и "Колос"; "Алтайские инженерные системы"; газету "Алтайская правда". При этом 100% акций останутся в собственности региона, подчеркнули в Алтайкраимуществе.