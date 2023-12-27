Под "аппетиты" властей попали несколько крупных значимых предприятий

27 декабря 2023, 08:15, Анастасия Чебакова

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Власти Алтайского края намерены в ближайшие годы приватизировать несколько крупных значимых предприятий – шесть ДСУ, Колыванский камнерезный завод им. И.И. Ползунова, две гостиницы и десятки других объектов. Предполагается, что их продажа позволит заработать краю в следующем году 121,3 млн рублей. Соответствующая информация размещена в прогнозном плане приватизации на 2024-2026 годы, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Что намерен продать Алтайский край?

В "приватизационный" список попали 11 краевых унитарных предприятий. Все они – не новы, и перекочевали из предыдущего плана приватизации. Это:

Колыванский камнерезный завод им. И.И. Ползунова;

Шесть ДСУ ("Центральное", "Юго-Восточное, "Юго-Западное", "Северо-Западное", "Южное", "Северо-Восточное");

гостиницы "Славгород" и "Колос";

"Алтайские инженерные системы";

газета "Алтайская правда".

Во всех случаях способом приватизации станет преобразование из государственного унитарного предприятия в акционерное общество. Отметим, что ранее в федеральный закон внесли поправки, которые запретили властям создавать новые ГУПы и МУПы. Уже существующие должны быть расформированы до конца 2024 года и преобразованы в акционерное общество либо общество с ограниченной ответственностью.

По состоянию на 1 ноября Алтайский край является собственником 14 ГУПов и 31 хозяйственного общества.

Что известно об объектах?

Один из значимых объектов, попавших под аппетиты властей, – знаменитый Колыванский камнерезный завод, построенный в 1802 году в селе Колывань Курьинского района.

Изначально завод носил название шлифовальной фабрики. После Петергофской и Екатерининбургской это была третья и последняя в России фабрика по работе с камнем. Ее принципиальное отличие в том, что на Колыванской впервые применили энергию воды для механической обработки камня.

За время существования на фабрике изготовили более 900 значимых произведений, большая часть из них сохранилась до сих пор. Только в Эрмитаже хранится 89 ваз, торшеров, 4 камеи, а также знаменитая Царица ваз, размер которой по большому диаметру более пяти метров. Изделия завода можно встретить в государственных музеях и частных коллекциях разных стран, в том числе Турции, Японии, Швеции, Франции и других.

Еще один объект – гостиница "Колос" на улице Молодежной, 25, в Барнауле. Здание построили в 1970 году рядом с новыми жилыми многоэтажными домами. Здесь планировали разместить общежитие для сельхозрабочих треста садоводства. И только когда строительство подошло к концу, было принято решение отдать здание под гостиницу, назвав ее "Колос". Сейчас в отеле останавливаются гости и участники масштабных мероприятий региона, например, "Шукшинских дней на Алтае", "Всероссийского Дня поля", крупных выставок и форумов.

Отметим, что о приватизации данного объекта власти говорят уже долгие годы. На одной из сессий Алтайского Заксобрания депутаты заявили, что "Колос" будет гораздо лучше себя "чувствовать" в частных руках, а от его продажи край заработает дополнительные деньги.

В июле этого года "Толк" писал, что "Колос" выставил на продажу два легких вертолета Robinson с надписью "Авиалесоохрана" на бортах, а также здания советской и дореволюционной постройки (на улице Льва Толстого, 29 и проспекте Ленина, 125). Общая стоимость четырех лотов составляла почти 53 миллиона рублей.

Примечательно, что ранее СМИ сообщали, что гостиница находится в "убыточном состоянии", а ежемесячная выручка не покрывала расходы. В июне 2023 года предприятие передали в собственность Алтайкрайимущества. На фоне кризиса на предприятии сменился руководитель – им стал Дмитрий Логачев. Сообщалось, что после этого дела гостиницы пошли на поправку.

Что еще попало под приватизацию?

Помимо вышеперечисленных объектов, в прогнозном плане приватизации числится земельный участок в Усть-Пристани, а также участок и склады в Мамонтово. Также продаже "в качестве вклада в уставной капитал "Алтайкрайэнерго" подлежат десятки объектов электроэнергетики – линии электропередачи, трансформаторные подстанции и другие объекты, расположенные по всему краю.

На продаже объектов регион, повторимся, планирует заработать 121,3 млн рублей. Но фактическая выручка, как показывает практика, значительно отличается от прогнозного плана. Так, в 2018 году власти планировали выручить от приватизации 62 млн рублей, а продали только на 15 млн. В 2019 году в плане стояло 14,5 млн, а казна заработала 10,3 млн. В 2020 году власти Алтайского края продали имущества на 199,3 млн рублей. По итогам 2021 года бюджет региона получил по этому направлению 9,1 млн рублей. Зато в 2022 году план приватизации перевыполнили в четыре раза: 462,95 млн против 112 млн рублей. И почти вся эта сумма от реализации 25% акций АО "Бийское" (в планах приватизировать и остальные 75% акций). Зато от остальных объектов – всего на 2,9 млн. А в 2023 году после нескольких попыток продали акции торгово-производственного комплекса Алтайского края (китайский рынок). Его выставляли за 379 млн рублей, а реализовали только за 189 млн.