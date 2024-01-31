Город заработал на продаже объектов больше, чем планировал, – 127,6 млн рублей

31 января 2024, 07:31, Анастасия Чебакова

109-летний аварийный дом на Пролетарской, 78, в Барнауле / Фото: yandex.ru

В 2023 году в бюджет Барнаула от приватизации муниципального имущества поступило 127,6 млн рублей. Это почти на 26 миллионов больше, чем было заявлено в прогнозном плане. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии города.

Какие объекты приватизировал Барнаул в 2023 году?

В 2023 году власти Барнаула выставили на продажу 64 здания, помещения (или доли в них) на сумму более 100 млн рублей. Почти все объекты перешли с прошлого плана приватизации.

Из 64 объектов продать удалось только 30. Самым прибыльным из них стал комплекс зданий (административное здание и гараж с пристройками) на улице Эмилии Алексеевой, 2, общей площадью 11,3 тысячи "квадратов". Пока продано чуть более половины территории – 6,2 тысячи "квадратов".

Меньшую часть территории выкупила компания "Транском", занимающаяся регулярными автобусными перевозками пассажиров в городе и пригороде. 2,6 тысячи кв. м ей достались за 18,6 млн рублей. Большую же часть – 3,5 тысячи кв. м – за 19,9 млн рублей приобрело ООО "Алтай Медика Групп", занимающееся производством бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, судя по открытым данным.

Примечательно, что предприятие выкупило и другие "лакомые" объекты, содержащиеся в прогнозном плане приватизации. Например, здание уже неработающей гостиницы "Строитель" на Карагандинской, 1, площадью 650,2 "квадрата", которое досталось ему за 13,2 млн рублей.

Кроме того, организация приобрела запущенное здание поликлиники на ул. Маяковского, 8, площадью 787,8 "квадрата" на участке 957 кв. м. Объект 1950-х годов постройки перешел компании за 5,2 млн рублей.

Также в числе объектов, которые выкупило ООО "Алтай Медика Групп", – нежилое помещение на улице Большой Олонской, 42а, площадью 255 кв. м, которое фирма приобрела за 2 млн рублей, и часть долей в производственных зданиях.

По открытым данным, руководителем фирмы значится Игорь Переверзев – учредитель 11 действующих компаний, зарегистрированных в Барнауле. Направления – от торговли продуктами, фармацевтикой, предметами гигиены до земельных участков и гостиничного бизнеса.

Что еще продали власти Барнаула в 2023 году?

Еще один прибыльный объект, который продали власти Барнаула в прошлом году, находится на улице Власихинской, 146в. Под приватизацию попало некое здание-штаб, хранилище техники, контрольно-пропускной пункт, земельный участок общей площадью 4,8 тысячи "квадратов". Все объекты за 13,5 млн рублей выкупил предприниматель Владимир Чернуцкий, занимающийся, по открытым данным, переработкой и консервированием рыбы.

Впрочем, заработал город не только от приватизации недвижимости. Например, продажа металлолома в прошлом году принесла бюджету 1,3 млн рублей, автомобилей – 1,3 млн. Всего в бюджет от приватизации, повторимся, поступило 127,6 млн рублей.