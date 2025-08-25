Власти Барнаула рассказали, как будет ходить общественный транспорт в День города
Изменят схему движения 22 автобусных маршрута и два троллейбусных
25 августа 2025, 17:56, ИА Амител
В Барнауле в субботу, 30 августа, в день празднования 295-летия города, а также в дни подготовки к торжественным мероприятиям изменят схему движения 22 автобусных маршрутов - № 1, 6, 10, 20, 25, 27, 33р, 35, 40, 47, 53, 57, 60, 70р, 73р, 75, 109, 109оп, 110, 112, 112т, 144, а также двух троллейбусных маршрутов – № 1 и 7. Об этом сообщает мэрия.
С 08:00 23 августа по 12:00 31 августа
На проспекте Социалистическом – от улицы Пушкина до улицы Ползунова.По маршруту № 60, при движении от конечного пункта "Спартак-2":
- пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака) – пр. Красноармейский, далее – без изменений;
- в обратном направлении – без изменений.
По маршруту № 70р при движении на конечный остановочный пункт "Микрорайон Восточный":
- пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – без изменений;
- в обратном направлении – без изменений.
По маршруту № 73р при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака":
- пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака);
- в обратном направлении – без изменений.
По маршрутам № 109, 109оп при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Центральный":
- пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – без изменений;
- в обратном направлении – без изменений.
30 августа с 14:00 до 20:30
Улица Георгия Исакова – от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны улицы Островского.По маршруту № 6 при движении на конечный остановочный пункт "Элеватор":
- ул. Георгия Исакова – ул. Островского (нечетная) – ул. Антона Петрова – разворот на пересечении с ул. Ленинградской – ул. Антона Петрова, далее – по маршруту;
- в обратном направлении: ул. Антона Петрова – ул. Островского (нечетная) – ул. Георгия Исакова, далее – без изменений.
30 августа с 09:00 до 15:00
Улица Молодежная – от проспекта Красноармейского до проспекта Социалистического.По маршруту № 33р при движении на конечный остановочный пункт "Нефтебаза":
- пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту;
- в обратном направлении – без изменений.
30 августа с 12:00 до 22:00
Правоповоротный съезд с Нового моста к площади имени В.Н. Баварина.По маршрутам № 47, 57, 60, 73р при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака":
- пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака);
- в обратном направлении: ул. Пушкина (пл. Спартака) – пр. Красноармейский, далее – без изменений.
По маршрутам № 1, 10,20,25,27,35, 53, 110, 144 при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака":
- пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – ул. Пушкина (пл. Спартака);
- в обратном направлении: ул. Пушкина (пл. Спартака) – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – без изменений.
По маршрутам № 109, 109оп при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Центральный:
- пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – без изменений;
- в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – без изменений.
По маршруту № 40 при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Затон":
- ул. Пушкина (пл. Спартака) – пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее – без изменений;
- в обратном направлении: Новый мост – ул. Мамонтова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака).
По маршруту № 75 при движении на конечный остановочный пункт "Лемана Про":
- пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее – без изменений;
- в обратном направлении: Новый мост – ул. Мамонтова – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – без изменений.
По маршрутам № 112, 112т при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака":
- Новый мост – ул. Мамонтова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака);
- в обратном направлении: ул. Пушкина (пл. Спартака) – разворот на пересечении с ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее – без изменений.
По троллейбусным маршрутам № 1, 7 при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Победы":
- пр. Ленина – пр. Строителей – пл. Победы – ул. Привокзальная;
- в обратном направлении: ул. Привокзальная – пл. Победы – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – без изменений.
