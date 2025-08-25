Изменят схему движения 22 автобусных маршрута и два троллейбусных

25 августа 2025, 17:56, ИА Амител

Автобусы / Фото: amic.ru

В Барнауле в субботу, 30 августа, в день празднования 295-летия города, а также в дни подготовки к торжественным мероприятиям изменят схему движения 22 автобусных маршрутов - № 1, 6, 10, 20, 25, 27, 33р, 35, 40, 47, 53, 57, 60, 70р, 73р, 75, 109, 109оп, 110, 112, 112т, 144, а также двух троллейбусных маршрутов – № 1 и 7. Об этом сообщает мэрия.

С 08:00 23 августа по 12:00 31 августа

На проспекте Социалистическом – от улицы Пушкина до улицы Ползунова.По маршруту № 60, при движении от конечного пункта "Спартак-2":

пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака) – пр. Красноармейский, далее – без изменений;

в обратном направлении – без изменений.

По маршруту № 70р при движении на конечный остановочный пункт "Микрорайон Восточный":

пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – без изменений;

в обратном направлении – без изменений.

По маршруту № 73р при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака":

пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака);

в обратном направлении – без изменений.

По маршрутам № 109, 109оп при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Центральный":

пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – без изменений;

в обратном направлении – без изменений.

30 августа с 14:00 до 20:30

Улица Георгия Исакова – от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны улицы Островского.По маршруту № 6 при движении на конечный остановочный пункт "Элеватор":

ул. Георгия Исакова – ул. Островского (нечетная) – ул. Антона Петрова – разворот на пересечении с ул. Ленинградской – ул. Антона Петрова, далее – по маршруту;

в обратном направлении: ул. Антона Петрова – ул. Островского (нечетная) – ул. Георгия Исакова, далее – без изменений.

30 августа с 09:00 до 15:00

Улица Молодежная – от проспекта Красноармейского до проспекта Социалистического.По маршруту № 33р при движении на конечный остановочный пункт "Нефтебаза":

пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту;

в обратном направлении – без изменений.

30 августа с 12:00 до 22:00

Правоповоротный съезд с Нового моста к площади имени В.Н. Баварина.По маршрутам № 47, 57, 60, 73р при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака":

пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака);

в обратном направлении: ул. Пушкина (пл. Спартака) – пр. Красноармейский, далее – без изменений.

По маршрутам № 1, 10,20,25,27,35, 53, 110, 144 при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака":

пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Ползунова – ул. Пушкина (пл. Спартака);

в обратном направлении: ул. Пушкина (пл. Спартака) – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – без изменений.

По маршрутам № 109, 109оп при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Центральный:

пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – без изменений;

в обратном направлении: пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – без изменений.

По маршруту № 40 при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Затон":

ул. Пушкина (пл. Спартака) – пр. Красноармейский – разворот на пересечении с ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее – без изменений;

в обратном направлении: Новый мост – ул. Мамонтова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака).

По маршруту № 75 при движении на конечный остановочный пункт "Лемана Про":

пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее – без изменений;

в обратном направлении: Новый мост – ул. Мамонтова – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – без изменений.

По маршрутам № 112, 112т при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака":

Новый мост – ул. Мамонтова – пр. Красноармейский – ул. Пушкина (пл. Спартака);

в обратном направлении: ул. Пушкина (пл. Спартака) – разворот на пересечении с ул. Гоголя – пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее – без изменений.

По троллейбусным маршрутам № 1, 7 при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Победы":