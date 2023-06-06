Жителям нескольких округов порекомендовали собрать документы и личные вещи

06 июня 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Власти Херсонской области объявили о подготовке к эвакуации из-за подъёма уровня воды. Об этом сообщает телеграм-канал "РВНП".

Администрация обратилась к жителям Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов и порекомендовала собрать документы, личные вещи, еду на три дня, воду.

Также отмечается, что перед уходом из дома нужно выключить свет и газ.

Ранее сообщалось о том, что эвакуация началась в Новой Каховке.