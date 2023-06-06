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Власти Херсонской области объявили о подготовке к эвакуации

Жителям нескольких округов порекомендовали собрать документы и личные вещи

06 июня 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Власти Херсонской области объявили о подготовке к эвакуации из-за подъёма уровня воды. Об этом сообщает телеграм-канал "РВНП".

Администрация обратилась к жителям Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов и порекомендовала собрать документы, личные вещи, еду на три дня, воду.

Также отмечается, что перед уходом из дома нужно выключить свет и газ.

Ранее сообщалось о том, что эвакуация началась в Новой Каховке.

Происшествия

Комментарии 7

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Гость

18:21:53 06-06-2023

Кто виноват ???

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Гость

20:44:43 06-06-2023

Гость (18:21:53 06-06-2023) Кто виноват ???... Как вовремя вышло постановление правительства рф (30 мая сего года) - ". До 1 января 2028 г. техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится."

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Гость

09:19:28 07-06-2023

Гость (20:44:43 06-06-2023) Как вовремя вышло постановление правительства рф (30 мая сег... террористических актов, не проводится."------ По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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Гость

07:11:49 07-06-2023

До 1 января 2028 г. --- значит к 2028 думают, что все закончится. Это хорошая новость. А то Медведев говорил, что на десятилетия

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Гость

07:18:06 07-06-2023

Рано или поздно все равно придется рекомендовать жителям Киевской, Львовской и других областей собирать документы и личные вещи и покидать опасную зону. Затягивание этих рекомендаций увеличивает потери

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Гость

07:27:43 07-06-2023

Гость (07:18:06 07-06-2023) Рано или поздно все равно придется рекомендовать жителям Кие... А пока дошли до покидания опасной зоны на территории РФ

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Гость

07:45:41 07-06-2023

Гость (07:27:43 07-06-2023) А пока дошли до покидания опасной зоны на территории РФ... Ну да. Можно опоздать с рекомендациями. А опасную зону на территории РФ начали покидать еще год назад. Медведев сказал, что это на десятилетия, значит еще десятилетия будут покидать. Поэтому лучше было бы порекомендовать опасную зону покинуть жителям Киевской и Львовской областей

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