Во сколько начнется прямая линия с Путиным и где ее посмотреть?

19 декабря президент в прямом эфире ответит на вопросы россиян

19 декабря 2024, 12:32, ИА Амител

Президент России Владимир Путина / Фото: ТАСС

Президент Владимир Путин 19 декабря ответит на вопросы граждан и журналистов в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции.

Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России", а также интернет-порталы, в том числе и amic.ru. Мероприятие начнется в 16:00 по алтайскому времени.

Количество обращений на прямую линию превысило 1 млн. Самым актуальным вопросом стал рост цен на продукты.

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