Россияне на прямой линии Путина больше всего хотят узнать, почему подорожали продукты
Также людей волнует соцзащита, выплаты, жилье и здравоохранение
16 декабря 2024, 16:00, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Самым актуальным вопросом, которые задают на прямую линию президента России Владимира Путина, стал рост цен на продукты, сообщает РИА Новости.
"Среди наиболее популярных тем для обращений также социальная защита, выплаты, жилье, здравоохранение, образование, доступность лекарств", – говорится в сообщении.
Напомним, прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Количество обращений граждан РФ на прямую линию уже превысило 1 млн. Ранее в Кремле составили список из десяти проблем, волнующих россиян.
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16:06:53 16-12-2024
Пусть ответит почему
В Великую Отечественную не дорожали
А в СВО попёрли в гору
Может с диверсантами, как с врагами-народа?
Со всей проллетарской ненавистью ???
16:16:56 16-12-2024
Гость (16:06:53 16-12-2024) Пусть ответит почемуВ Великую Отечественную не дорожали ... Потому что время коммунизма-социализма прошло, пришла демократия
17:45:39 16-12-2024
Гость (16:16:56 16-12-2024) Потому что время коммунизма-социализма прошло, пришла демокр... Демократия? В американском кино?
16:21:04 16-12-2024
Гость (16:06:53 16-12-2024) Пусть ответит почемуВ Великую Отечественную не дорожали ... - "Со всей проллетарской ненавистью ???" Гость, в России пролетарий пролетает. Правят те кто, рябчиков едят и ананасы жуют.
16:13:29 16-12-2024
Где подорожали-то? Есть официальные цифры инфляции на которые опирается в том числе и президент. Многие продукты вообще подешевели относительно прошлого года. Это подтверждает Росстат.
Есть сезонные всплески, но в целом ситуация находится под контролем. А правительством прорабатываются меры по снижению инфляцию и улучшению качества жизни граждан
16:24:01 16-12-2024
Гость (16:13:29 16-12-2024) Где подорожали-то? Есть официальные цифры инфляции на которы... многие, например какие продукты ПОДЕШЕВЕЛИ? ....думаю тут многие сейчас задумались и не смогли припомнить...
16:37:12 16-12-2024
Гость (16:13:29 16-12-2024) Где подорожали-то? Есть официальные цифры инфляции на которы...
Ты в магазин ради интереса зайди и на цены посмотри. Совсем что ли бак течет?
16:38:58 16-12-2024
Гость (16:13:29 16-12-2024) Где подорожали-то? Есть официальные цифры инфляции на которы... Вам ответят так: инфляция 9.5%, вклады в банк 22%, возможно подорожали , но проценты по вкладам перекрывают инфляцию. Вопрос о том, есть ли у вас вклад вы не задали и ответа, соответственно на это, вы не получите
21:02:17 16-12-2024
Гость (16:13:29 16-12-2024) Где подорожали-то? Есть официальные цифры инфляции на которы... в магазине. Или тебя бабуля на свой пенсион содержит?
16:52:32 16-12-2024
Так он вам уже давно ответил на этот вопрос - вы стали жить лучше, денег у вас стало больше, вот вы и скупаете продукты. Их не хватает, они дорожают. Какой вам еще ответ нужен?
17:43:09 16-12-2024
Голосуем рублём! Будьте избирателей в продуктах.
18:36:57 16-12-2024
Вопрошающие сами не знают, чего хотят:
Если адекватных цен на продукты, то почему так дружно голосуют за того, при ком они растут как на дрожжах?
Если же в восторге именно от таких зашкаливающих цен, то по поводу чего негодование?
12:16:23 17-12-2024
Можно подумать, он скажет правду. Говорить будет много и непонятно в итоге.
12:19:25 17-12-2024
Гость (12:16:23 17-12-2024) Можно подумать, он скажет правду. Говорить будет много и неп... научитесь выделять в сказанном смысл.
и вам откроется много нового!