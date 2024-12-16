Россияне на прямой линии Путина больше всего хотят узнать, почему подорожали продукты

Также людей волнует соцзащита, выплаты, жилье и здравоохранение

16 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Самым актуальным вопросом, которые задают на прямую линию президента России Владимира Путина, стал рост цен на продукты, сообщает РИА Новости.

"Среди наиболее популярных тем для обращений также социальная защита, выплаты, жилье, здравоохранение, образование, доступность лекарств", – говорится в сообщении.

Напомним, прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Количество обращений граждан РФ на прямую линию уже превысило 1 млн. Ранее в Кремле составили список из десяти проблем, волнующих россиян.