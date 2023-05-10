Призванные на военные сборы россияне не будут участвовать в спецоперации

Военный обозреватель ТАСС отметил, что в указе нет никаких специальных условий сборов. Документ является типовым и принимают его ежегодно

10 мая 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин заявил, что граждане, которых призовут на военные сборы, не будут участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщает информагентство.

Он подчеркнул, что пребывающие в запасе обычно помогают войскам готовиться к крупным учениям.

Литовкин также отметил, что в указе нет никаких специальных условий сборов. Документ является типовым, и принимают его ежегодно.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, которые состоят в запасе, на военные сборы в 2023 году. Военные сборы проходят ежегодно – указ обычно издают в конце зимы или начале весны.