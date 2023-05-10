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Призванные на военные сборы россияне не будут участвовать в спецоперации

Военный обозреватель ТАСС отметил, что в указе нет никаких специальных условий сборов. Документ является типовым и принимают его ежегодно

10 мая 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин заявил, что граждане, которых призовут на военные сборы, не будут участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщает информагентство.

Он подчеркнул, что пребывающие в запасе обычно помогают войскам готовиться к крупным учениям. 

Литовкин также отметил, что в указе нет никаких специальных условий сборов. Документ является типовым, и принимают его ежегодно.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, которые состоят в запасе, на военные сборы в 2023 году. Военные сборы проходят ежегодно – указ обычно издают в конце зимы или начале весны.

Комментарии 5

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Гость

06:55:21 11-05-2023

Но,на всякий случай,трепещите хатаскрайщики!

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Гость

07:31:03 11-05-2023

В Афганистане срочники участвовали. 10 лет

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Гость

17:57:38 11-05-2023

Гость (07:31:03 11-05-2023) В Афганистане срочники участвовали. 10 лет... Ты разницу между срочниками и призваными на сборы не улавливаешь ? Совсем все плохо с головой ?

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гость

09:23:54 11-05-2023

все идёт по плану, причин для паники нет

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Гость

09:46:14 11-05-2023

Пусть враг паникует.Дипломат Жопез Борель,призывающий к войне (!!) недавно сказал,что не будь военной помощи с запада, СВО на Украине уже давно бы закончилась.

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