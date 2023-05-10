Призванные на военные сборы россияне не будут участвовать в спецоперации
Военный обозреватель ТАСС отметил, что в указе нет никаких специальных условий сборов. Документ является типовым и принимают его ежегодно
10 мая 2023, 23:40, ИА Амител
Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин заявил, что граждане, которых призовут на военные сборы, не будут участвовать в специальной военной операции. Об этом сообщает информагентство.
Он подчеркнул, что пребывающие в запасе обычно помогают войскам готовиться к крупным учениям.
Литовкин также отметил, что в указе нет никаких специальных условий сборов. Документ является типовым, и принимают его ежегодно.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, которые состоят в запасе, на военные сборы в 2023 году. Военные сборы проходят ежегодно – указ обычно издают в конце зимы или начале весны.
06:55:21 11-05-2023
Но,на всякий случай,трепещите хатаскрайщики!
07:31:03 11-05-2023
В Афганистане срочники участвовали. 10 лет
17:57:38 11-05-2023
Гость (07:31:03 11-05-2023) В Афганистане срочники участвовали. 10 лет... Ты разницу между срочниками и призваными на сборы не улавливаешь ? Совсем все плохо с головой ?
09:23:54 11-05-2023
все идёт по плану, причин для паники нет
09:46:14 11-05-2023
Пусть враг паникует.Дипломат Жопез Борель,призывающий к войне (!!) недавно сказал,что не будь военной помощи с запада, СВО на Украине уже давно бы закончилась.