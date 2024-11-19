Вологодский губернатор рассказал, зачем в регионе сократили время продажи алкоголя
По его словам, это может повысить рождаемость
19 ноября 2024, 14:40, ИА Амител
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов считает, что ограничения на продажу алкоголя могут привести к значительному увеличению рождаемости. Об этом сообщает издание "Коммерсант".
В Чечне, по словам Филимонова, алкоголь можно купить с 08:00 до 10:00, а потребление составляет всего 100 граммов на человека в год. При этом рождаемость в регионе остается высокой. Губернатор предполагает, что в Вологодской области, где с конца октября действует ограничение на продажу алкоголя с 12:00 до 14:00, также может произойти увеличение рождаемости.
Это ограничение было введено в рамках подготовки к изменению законодательства региона в 2025 году. Решение было одобрено Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Филимонов отметил, что теперь в регионе можно купить алкоголь в "самое неудобное время" – в обеденные часы. Цель этих мер – не дать возможность покупать алкоголь ни утром, ни вечером после работы. Также ограничения коснутся магазинов, расположенных в подвалах, с одним входом для посетителей и разгрузки, а также тех, которые были переведены из жилых в нежилые помещения.
14:44:44 19-11-2024
Опять борьба со следствием а не с причиной.
14:51:06 19-11-2024
По всей стране надо ввести такой закон.
15:08:46 19-11-2024
Гость (14:51:06 19-11-2024) По всей стране надо ввести такой закон.... Гость, это уже было, только после этого не стало СССР.
15:30:07 19-11-2024
Филипп Филиппович (15:08:46 19-11-2024) Гость, это уже было, только после этого не стало СССР.... Было, только привело к буму рождаемости, к распаду СССР это не имело не какого отношения.
15:56:09 19-11-2024
Гость (15:30:07 19-11-2024) Было, только привело к буму рождаемости, к распаду СССР это ... Гость, ты продолжаешь лезть в бутылку? Второй раз на эту мякину никто не клюнет. Сходи на свой погост и посмотри на свежие надгробья.
21:38:13 19-11-2024
Филипп Филиппович (15:56:09 19-11-2024) Гость, ты продолжаешь лезть в бутылку? Второй раз на эту мяк... Посмотреть на умеревштх от пьянства?
16:16:36 19-11-2024
Гость (15:30:07 19-11-2024) Было, только привело к буму рождаемости, к распаду СССР это ... к какому буму? Это когда сухой закон пятнистый иуда ввел? народ начал травиться сурогатом
17:25:25 19-11-2024
Гость (15:30:07 19-11-2024) Было, только привело к буму рождаемости, к распаду СССР это ... Да, во время "сухого закона" резко снизилась заболеваемость, увеличилась продолжительность жизни, увеличилась рождаемость. Но водочная мафия сделала все, чтобы сорвать этот закон. Вопреки Указу, где говорилось об увеличении производства виноградных вин и соков - стали вырубать виноградники, создавать искусственный дефицит водки, озлобляя народ. А к развалу Союза это отношения точно не имело.
08:52:48 20-11-2024
Гость (15:30:07 19-11-2024) Было, только привело к буму рождаемости, к распаду СССР это ... К какому буму рождаемости? К буму в очередях за водкой это привело.
22:33:13 19-11-2024
Чтобы поднять рождаемость,надо молодым семьям бесплатно давать жильё.А не мат.капитал,который несёт за собой ипотеку.И уж ограничение по продаже алкоголя точно не решит вопрос рождаемости.
23:54:29 19-11-2024
Все будут брать у таксистов, и магазины есть ночные, северный градусе тоже запретите алкоголь продовать , будем брать ящиками
05:44:13 20-11-2024
Проблему это не решит. Будут торговать из под полы и не понятно чем. Новый способ уничтожения народа. Точнее не новый а хорошо как забытый.
05:51:47 20-11-2024
В стране где легально можно купить самогонный аппарат и вполне легально для своих нужд производить алкоголь в домашних условиях такой закон смешон. 11
08:48:56 20-11-2024
А есть ли у губернатора полномочия на такое решение? Всяко в распоряжении "рекомендовано"... А бизнес опять проглотил. Таких чиновников необходимо пинком под зад гнать из власти и заставить компенсировать предпринимателям упущенную выгоду из личного кармана.
10:49:23 20-11-2024
Давайте свет отключать еще будем, чтоб люди рожали больше, а потом нарожаете и вот вам ипотека 30%, чтоб подыхали в коммуналках или в квартирах родителей
21:52:19 21-11-2024
Заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьёт! Вся страна потешается над такими законами. Нового ничего придумать не могут и давай опять по граблям, по граблям! Сравнивать вологодскую область с Кавказом совсем глупость, это разные менталитеты, да и пьют там не меньше, сказочники.