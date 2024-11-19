Вологодский губернатор рассказал, зачем в регионе сократили время продажи алкоголя

По его словам, это может повысить рождаемость

19 ноября 2024, 14:40, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233767

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов считает, что ограничения на продажу алкоголя могут привести к значительному увеличению рождаемости. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

В Чечне, по словам Филимонова, алкоголь можно купить с 08:00 до 10:00, а потребление составляет всего 100 граммов на человека в год. При этом рождаемость в регионе остается высокой. Губернатор предполагает, что в Вологодской области, где с конца октября действует ограничение на продажу алкоголя с 12:00 до 14:00, также может произойти увеличение рождаемости.

Это ограничение было введено в рамках подготовки к изменению законодательства региона в 2025 году. Решение было одобрено Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Филимонов отметил, что теперь в регионе можно купить алкоголь в "самое неудобное время" – в обеденные часы. Цель этих мер – не дать возможность покупать алкоголь ни утром, ни вечером после работы. Также ограничения коснутся магазинов, расположенных в подвалах, с одним входом для посетителей и разгрузки, а также тех, которые были переведены из жилых в нежилые помещения.