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Вологодский губернатор рассказал, зачем в регионе сократили время продажи алкоголя

По его словам, это может повысить рождаемость

19 ноября 2024, 14:40, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233767
Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233767

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов считает, что ограничения на продажу алкоголя могут привести к значительному увеличению рождаемости. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

В Чечне, по словам Филимонова, алкоголь можно купить с 08:00 до 10:00, а потребление составляет всего 100 граммов на человека в год. При этом рождаемость в регионе остается высокой. Губернатор предполагает, что в Вологодской области, где с конца октября действует ограничение на продажу алкоголя с 12:00 до 14:00, также может произойти увеличение рождаемости.

Это ограничение было введено в рамках подготовки к изменению законодательства региона в 2025 году. Решение было одобрено Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Филимонов отметил, что теперь в регионе можно купить алкоголь в "самое неудобное время" – в обеденные часы. Цель этих мер – не дать возможность покупать алкоголь ни утром, ни вечером после работы. Также ограничения коснутся магазинов, расположенных в подвалах, с одним входом для посетителей и разгрузки, а также тех, которые были переведены из жилых в нежилые помещения.

Губернаторы алкоголь

Комментарии 16

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Гость

14:44:44 19-11-2024

Опять борьба со следствием а не с причиной.

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Гость

14:51:06 19-11-2024

По всей стране надо ввести такой закон.

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Филипп Филиппович

15:08:46 19-11-2024

Гость (14:51:06 19-11-2024) По всей стране надо ввести такой закон.... Гость, это уже было, только после этого не стало СССР.

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Гость

15:30:07 19-11-2024

Филипп Филиппович (15:08:46 19-11-2024) Гость, это уже было, только после этого не стало СССР.... Было, только привело к буму рождаемости, к распаду СССР это не имело не какого отношения.

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Филипп Филиппович

15:56:09 19-11-2024

Гость (15:30:07 19-11-2024) Было, только привело к буму рождаемости, к распаду СССР это ... Гость, ты продолжаешь лезть в бутылку? Второй раз на эту мякину никто не клюнет. Сходи на свой погост и посмотри на свежие надгробья.

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Гость

21:38:13 19-11-2024

Филипп Филиппович (15:56:09 19-11-2024) Гость, ты продолжаешь лезть в бутылку? Второй раз на эту мяк... Посмотреть на умеревштх от пьянства?

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Гость

16:16:36 19-11-2024

Гость (15:30:07 19-11-2024) Было, только привело к буму рождаемости, к распаду СССР это ... к какому буму? Это когда сухой закон пятнистый иуда ввел? народ начал травиться сурогатом

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Гость

17:25:25 19-11-2024

Гость (15:30:07 19-11-2024) Было, только привело к буму рождаемости, к распаду СССР это ... Да, во время "сухого закона" резко снизилась заболеваемость, увеличилась продолжительность жизни, увеличилась рождаемость. Но водочная мафия сделала все, чтобы сорвать этот закон. Вопреки Указу, где говорилось об увеличении производства виноградных вин и соков - стали вырубать виноградники, создавать искусственный дефицит водки, озлобляя народ. А к развалу Союза это отношения точно не имело.

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Дюша

08:52:48 20-11-2024

Гость (15:30:07 19-11-2024) Было, только привело к буму рождаемости, к распаду СССР это ... К какому буму рождаемости? К буму в очередях за водкой это привело.

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Гость

22:33:13 19-11-2024

Чтобы поднять рождаемость,надо молодым семьям бесплатно давать жильё.А не мат.капитал,который несёт за собой ипотеку.И уж ограничение по продаже алкоголя точно не решит вопрос рождаемости.

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Александр

23:54:29 19-11-2024

Все будут брать у таксистов, и магазины есть ночные, северный градусе тоже запретите алкоголь продовать , будем брать ящиками

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Роберт

05:44:13 20-11-2024

Проблему это не решит. Будут торговать из под полы и не понятно чем. Новый способ уничтожения народа. Точнее не новый а хорошо как забытый.

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Роберт

05:51:47 20-11-2024

В стране где легально можно купить самогонный аппарат и вполне легально для своих нужд производить алкоголь в домашних условиях такой закон смешон. 11

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Дюша

08:48:56 20-11-2024

А есть ли у губернатора полномочия на такое решение? Всяко в распоряжении "рекомендовано"... А бизнес опять проглотил. Таких чиновников необходимо пинком под зад гнать из власти и заставить компенсировать предпринимателям упущенную выгоду из личного кармана.

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Светлана

10:49:23 20-11-2024

Давайте свет отключать еще будем, чтоб люди рожали больше, а потом нарожаете и вот вам ипотека 30%, чтоб подыхали в коммуналках или в квартирах родителей

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Евгения

21:52:19 21-11-2024

Заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьёт! Вся страна потешается над такими законами. Нового ничего придумать не могут и давай опять по граблям, по граблям! Сравнивать вологодскую область с Кавказом совсем глупость, это разные менталитеты, да и пьют там не меньше, сказочники.

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