Как будут работать больницы и поликлиники Алтайского края в новогодние праздники?

Из-за сложной эпидобстановки выходных у медиков почти не будет, рассказал Дмитрий Попов

21 декабря 2022, 06:34, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Минздрав Алтайского края уже разработал график работы медучреждений в новогодние праздники. Об этом в ходе пресс-конференции 20 декабря сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, приказ ведомство разрабатывало с учётом высокого уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Чтобы обеспечить жителей края медпомощью, выходных у врачей будет очень мало.

О том, как будут работать алтайские больницы и поликлиники на новогодние праздники, — в материале amic.ru.

Как будут работать поликлиники Алтайского края в новогодние праздники?

Полноценных выходных у поликлиник не будет вообще. Будут лишь усечённые дни, когда они будут работать с 08:00 до 15:00, а на приёме будут лишь участковые терапевты. Так медучреждения будут работать 31 декабря, 2 января, 4 января и 5 января.

Кроме того, в эти дни в поликлиниках будут работать лаборатории и рентген-кабинеты. Поэтому в случае необходимости вам смогут провести необходимый анализ. В том числе будут проводиться и ПЦР-тесты на ковид и грипп.

Когда в поликлиниках будут работать узкие специалисты?

3 и 6 января. В эти дни поликлиники будут работать полноценно, с выходом всех сотрудников, включая узких специалистов.

Кроме того, в эти дни будут работать узкоспециализированные поликлиники края: краевая клиническая больница, диагностические центры и онкодиспансер.

Будут ли работать фильтр-боксы поликлиник на новогодних праздниках?

Да. Неотложная помощь, контакт-центры и фильтр-боксы в поликлиниках будут работать без выходных. Поэтому в случае чего вы сможете обратиться за помощью в любой день.

Как будут работать травмпункты на новогодние праздники?

Как и всегда, травмпункты будут каждый день работать круглосуточно.

Какие ещё медучреждения будут работать круглосуточно?

Все круглосуточные медорганизации, где есть приёмный покой, в течение новогодних праздников будут работать в своём привычном режиме. У таких больниц нет выходных даже на Новый год.