Одни получат прибавку из-за возраста, а другие — по роду профессиональной деятельности

27 октября 2026, 06:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ноябре 2026 года увеличится число категорий пенсионеров, которым положена прибавка к пенсии. К тем, кому повышают ежемесячную выплату в связи с достижением определенного возраста, добавятся представители некоторых профессий.

О том, кому и на сколько повысят пенсию с 1 ноября 2026 года, — в материале amic.ru.

1 Пенсионеры, отметившие 80-летие Россияне, достигшие в октябре 80-летнего возраста, с ноября начнут получать пенсию в повышенном размере. Этой категории граждан удваивают размер фиксированной пенсионной выплаты. Сейчас она равна 9584,69 рубля — такой и будет прибавка. Кроме того, пенсионеры старше 80 лет могут рассчитывать на надбавку за уход — еще 1413,86 рубля к пенсии.

2 Пенсионеры, оформившие инвалидность По такой же схеме повышают пенсии тем, кто оформил I группу инвалидности. Страховая пенсия по старости у этой категории россиян тоже увеличится на 9584,69 рубля. Важно: пенсионеру могут удвоить фиксированную выплату лишь однажды. Пенсионер, уже достигший 80-летия, при оформлении I группы инвалидности прибавку не получит.

3 Пенсионеры, уволившиеся с работы Работающим пенсионерам индексируют выплаты вместе со всеми. Но так было не всегда — на протяжении нескольких лет повышение пенсий для этой категории было заморожено. За это время трудящиеся пенсионеры упустили весьма значительную часть индексаций. Размер пенсии пересчитывают, когда человек заканчивает трудовую деятельность. Так что те, кто после выхода на пенсию продолжил работать, а в октябре 2026-го уволился, с ноября начнут получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.

4 Пенсионеры, у которых появились иждивенцы Появление нетрудоспособных иждивенцев — тоже основание для повышения пенсии. Пенсионеру полагается доплата в размере 3194,90 рубля в месяц за каждого иждивенца, но не более чем за троих.