Цены вверх. На сколько в 2023 году подорожает техосмотр в России?

Стоимость техосмотра увеличится во всех российских регионах с 1 января 2023 года. Где-то повышение будет незначительным, а где-то тарифы подскочат сразу втрое. С чем это связано, сколько в итоге будут платить за ТО жители Алтайского края — рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

На сколько увеличится стоимость техосмотра в 2023 году?

Минимальный тариф за техосмотр легкового автомобиля с 1 января 2023 года составит 913 рублей. Для автобусов до 5 тонн такая услуга обойдётся от 1563 рублей, для более тяжёлых — от 1888 рублей. Стоимость диагностики для грузовиков до 3,5 тонны будет не ниже 999 рублей, от 3,5 до 12 тонн — 1821 рубля, более 12 тонн — 1966 рублей. Для мотоциклов тариф не может быть ниже 321 рубля.

Цены за техосмотр в отдельных регионах могут быть и выше, если власти на местах в срок до 20 декабря утвердили новые тарифы на ТО автомобилей. Дело в том, что именно тогда истёк срок подачи данных о расходах на проведение и содержание пунктов техосмотра операторами. Так, максимальные изменения в тарифах в 2023 году произойдут в Орловской, Омской и Оренбургской областях. В этих регионах ставки вырастут в 3, 2,4 и 1,9 раза соответственно. Кроме того, от 1200 до 1330 рублей придётся платить за техосмотр жителям Сахалинской области и Камчатки, сообщает газета «Известия».

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Почему в регионах цены на техосмотр будут отличаться?

Как поясняет «Российская газета», согласно приказу Федеральной антимонопольной службы (ФАС), теперь итоговые цены на техосмотр рассчитывают по новой методике. Работает это так: субъекты в период с 1 июля по 1 августа ежегодно должны собирать подтверждённые расходы операторов на хозяйственную деятельность, в том числе фонды заработной платы. На основе этих цифр местные власти должны подсчитать справедливый тариф на проведение техосмотра в каждом регионе и изменить цены на услугу.



Важно, что данные от операторов для определения тарифов можно использовать только в случае, если их предоставят не менее половины от общего количества участников рынка в каждом регионе. По данным Autonews.ru, пока подавляющее большинство организаций нужную информацию не предоставило. При таком сценарии расчёт происходит альтернативным способом: старый тариф увеличивают на уровень инфляции и индекса потребительских цен.

То есть, согласно методике, в регионах, где цены на ТО были ниже установленных минимумов, стоимость вырастет до этих значений. Там, где больше, — на уровень инфляции.

Сколько в итоге будет стоить техосмотр в Алтайском крае?

В Алтайском крае утвердили минимальный тариф, предусмотренный методикой. То есть за ТО легкового автомобиля придётся в 2023 году заплатить 913 рублей.

Почему на техосмотр начали менять цены?

ФАС вмешалась в ценообразование при установке тарифов на ТО после многочисленных жалоб региональных операторов. На протяжении нескольких лет они засыпали ведомство письмами и в один голос заявляли, что при текущих тарифах работать им просто невыгодно. Сами откорректировать расценки они не могли: тарифы на госуслугу в каждом субъекте устанавливают региональные власти. К примеру, в Орловской области сейчас действует тариф за ТО 300 рублей, в Брянской области — 305 рублей, в Омской — 376 рублей.

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А разве сейчас нужно проходить техосмотр?

Если вы покупаете автомобиль, который старше четырёх лет, вам придётся оформлять диагностическую карту. Без неё вы просто не сможете поставить его на учёт. Кроме того, ТО потребуется пройти, если в машину были внесены конструктивные изменения. Обязанность по прохождению техосмотра сохраняется для такси, служебных машин, автобусов и грузовиков.