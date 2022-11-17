26 ноября зимний туристический сезон в Алтайском крае откроют масштабным фестивалем «Алтайская зимовка», который в прошлые годы проходил в регионе в формате праздника. Спортивные, гастрономические и экскурсионные мероприятия состоятся в двух городах и четырёх районах региона с последней субботы ноября до первого воскресенья декабря. Куда пойти и поехать в эти даты и что интересного можно будет увидеть на «Алтайской зимовке», рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Что такое «Алтайская зимовка»?

«Алтайская зимовка» — это фестиваль, который открывает зимний турсезон в регионе, объединяя спортивные мероприятия, развлечения для детей, экскурсионную программу и особое меню кафе и ресторанов из местных продуктов.

Центральным событием праздника всегда является Советский район, куда на незамерзающие озёра на территории заказника «Лебединый» прилетают лебеди. На озере Светлое ежегодно зимуют порядка 700 «кликунов». Ранней весной птицы покидают озеро, поэтому зима — единственное время, когда можно понаблюдать за живым символом праздника.

Групповые экскурсии в заказник Советского района в первый декабрьский уикенд организуют туроператоры. Государственный природный комплексный заказник «Лебединый» будет открыт для гостей 3 и 4 декабря с 10:00 до 17:00. Ожидается, что незамерзающее озеро посетят тысячи человек.

Какие спортивные мероприятия пройдут на фестивале «Алтайская зимовка»?

В этом году спортивная программа фестиваля очень насыщенная. Первые торжественные мероприятия, приуроченные к открытию «Алтайской зимовки», состоятся в салаирской «Берлоге» 26 ноября. Здесь, в Заринском районе (ст. Тягун), запланировано первенство Алтайского края по лыжным гонкам.

Остальные спортивные мероприятия пройдут в первую субботу зимы, 3 декабря. Так, Топчихинский район (вблизи ж/д переезда с. Луговое в районе старой мебельной фабрики) проведёт у себя краевые гонки мотолыжных экипажей, а в Алтайском районе (лыжно-биатлонный комплекс «АлтайSKIй») состоятся региональные соревнования по лыжным гонкам.

В этот же день в барнаульском ГЛК «Авальман» пройдут соревнования детей-сноубордистов и горнолыжников. Также здесь запланированы мастер-классы от титулованных спортсменов и профессиональных инструкторов.

Какие ещё мероприятия можно посетить?

В краевой столице 3 декабря, помимо спортивных мероприятий, пройдёт фестивальная ярмарка ремесленников с зимним чаепитием. Посетить её приглашает барнаульский парк «Изумрудный» (пр. Комсомольский, 128). Здесь с 12:00 до 16:00 проведут различные мастер-классы и дегустации, гостей будут развлекать аниматоры, а также можно будет сделать снимки на память в тематических фотозонах.

В Белокурихе 3 декабря с 10:00 до 19:00 можно заглянуть в Алтайскую резиденцию Деда Мороза (ул. Славского, 17). Для детей тут запланирована анимационная программа, бесплатные мастер-классы по созданию ёлочных украшений «Лебеди из фоамирана» и весёлые уличные представления.

Где узнать точное время и место мероприятий?

В помощь туристам на сайте «Алтайской зимовки» уже разместили программу мероприятий. Здесь же в ближайшее время появятся карты зимних путешествий по региону. Одна — с подборкой популярных локаций, доступных для посещения. Объекты карты «оживит» серия видеороликов «Зима в твоих руках», подсказывающая, куда туристам стоит поехать и что посмотреть. Другая карта фестиваля будет гастрономической. На ней появятся кафе и рестораны, включившие в меню блюда из локальных продуктов и любимые зимние угощения. А в придорожных сервисах Барнаула и Бийска напоминать о старте в регионе зимнего туристического сезона будут яркие стаканчики с символикой «Алтайской зимовки». Фестиваль предложит провести зиму на Алтае энергично, разнообразно и со вкусом. Присоединяйся: зима — в твоих руках!

Справка: фестиваль «Алтайская зимовка» проводит Туристский информационный центр Алтайского края при поддержке регионального правительства, краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности, управления по печати и массовым коммуникациям Алтайского края, муниципалитетов, туроператоров и организаторов спортивных и массовых событий региона.