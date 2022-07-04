Что известно об обрушении потолка дома в Барнауле, в результате которого погибли люди?

В Барнауле у частного дома рухнули перекрытия крыши, в результате чего погибли люди. О трагедии сообщил алтайский Следком. В числе тех, кто скончался из-за обрушившегося потолка, — один ребёнок. Правоохранители уже возбудили уголовное дело.

О том, что известно о ЧП, кто в нём погиб и что стало причиной обрушения крыши, — в материале amic.ru.

Что произошло?

Трагедия случилась ночью 3 июля в частном секторе на Горе, говорится в сообщении СУ СК. В доме по улице Гвардейской, 53, обрушилось перекрытие. Потолок упал на людей.

В результате ЧП погибли два человека, включая ребёнка. Остальные получили травмы.

Дом, где рухнул потолок / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Кто находился в доме в момент обрушения?

По информации Следственного комитета, в доме находилось пять человек: пенсионерка и четыре ребёнка. По данным «Вестей Алтай», постоянно в доме проживала только 61-летняя женщина. Дети — два внука и две внучки — приехали к ней в гости на выходные.

Кто погиб в результате трагедии?

Бабушка и её четырёхлетний внук. Потолок рухнул именно над комнатой, где они находились. По данным «Вестей Алтай», вместе с ними там был ещё один мальчик, а девочки спали в соседней комнате.

Это и спасло внучек. Они самостоятельно стали разбирать завалы и смогли вытащить одного из мальчиков.

Тела бабушки с внуком обнаружили спасатели. Женщина успела накрыть ребёнка своим телом, но это не помогло, сообщают «Вести».

В каком состоянии находятся дети, выжившие в ЧП?

Подробностей об их состоянии нет. Из сообщения СУ СК следует, что им оказали медицинскую помощь. А «Вести Алтай» уточнили, что от дальнейшей госпитализации дети отказались.

Что известно о доме, в котором рухнул потолок?

Одноэтажная постройка очень старая. Возвели её в 1923 году, следует из сюжета «Вестей». При этом аварийным дом признан не был, подчеркнули в Следственном комитете.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Что известно о семье, которая жила в доме?

Семья, по данным следователей, «характеризуется положительно».

Из-за чего потолок рухнул?

По данным «Вестей Алтай», причиной трагедии стал мощный ливень. Под дождём старое перекрытие намокло и рухнуло.

Кого обвиняют в трагедии?

Пока никого.

Алтайский Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Теперь правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Свою проверку начали и в прокуратуре региона. По поручению главы ведомства Антона Германа специалисты проверят работу органов профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

В барнаульской администрации инцидент никак не прокомментировали: городские власти не отвечают за состояние частных домов.