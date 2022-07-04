Что известно об обрушении потолка дома в Барнауле, в результате которого погибли люди?
Трагедия случилась в частном секторе и унесла жизнь ребёнка
В Барнауле у частного дома рухнули перекрытия крыши, в результате чего погибли люди. О трагедии сообщил алтайский Следком. В числе тех, кто скончался из-за обрушившегося потолка, — один ребёнок. Правоохранители уже возбудили уголовное дело.
О том, что известно о ЧП, кто в нём погиб и что стало причиной обрушения крыши, — в материале amic.ru.
Что произошло?
Трагедия случилась ночью 3 июля в частном секторе на Горе, говорится в сообщении СУ СК. В доме по улице Гвардейской, 53, обрушилось перекрытие. Потолок упал на людей.
В результате ЧП погибли два человека, включая ребёнка. Остальные получили травмы.
Дом, где рухнул потолок / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Кто находился в доме в момент обрушения?
По информации Следственного комитета, в доме находилось пять человек: пенсионерка и четыре ребёнка. По данным «Вестей Алтай», постоянно в доме проживала только 61-летняя женщина. Дети — два внука и две внучки — приехали к ней в гости на выходные.
Кто погиб в результате трагедии?
Бабушка и её четырёхлетний внук. Потолок рухнул именно над комнатой, где они находились. По данным «Вестей Алтай», вместе с ними там был ещё один мальчик, а девочки спали в соседней комнате.
Это и спасло внучек. Они самостоятельно стали разбирать завалы и смогли вытащить одного из мальчиков.
Тела бабушки с внуком обнаружили спасатели. Женщина успела накрыть ребёнка своим телом, но это не помогло, сообщают «Вести».
В каком состоянии находятся дети, выжившие в ЧП?
Подробностей об их состоянии нет. Из сообщения СУ СК следует, что им оказали медицинскую помощь. А «Вести Алтай» уточнили, что от дальнейшей госпитализации дети отказались.
Что известно о доме, в котором рухнул потолок?
Одноэтажная постройка очень старая. Возвели её в 1923 году, следует из сюжета «Вестей». При этом аварийным дом признан не был, подчеркнули в Следственном комитете.
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Что известно о семье, которая жила в доме?
Семья, по данным следователей, «характеризуется положительно».
Из-за чего потолок рухнул?
По данным «Вестей Алтай», причиной трагедии стал мощный ливень. Под дождём старое перекрытие намокло и рухнуло.
Кого обвиняют в трагедии?
Пока никого.
Алтайский Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Теперь правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.
Свою проверку начали и в прокуратуре региона. По поручению главы ведомства Антона Германа специалисты проверят работу органов профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.
В барнаульской администрации инцидент никак не прокомментировали: городские власти не отвечают за состояние частных домов.