Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния и чем уникален самый короткий день в году?

Все мы привыкли, что зима наступает ежегодно 1 декабря, а в Сибири её приход зачастую связывают с установлением снежного покрова. Но на самом деле началом астрономической зимы считается день зимнего солнцестояния, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна. Amic.ru рассказывает, когда зимнее солнцестояние наступит в 2022 году, какие приметы существуют в этот день и что не рекомендуется делать в эту дату.

Когда в 2022 году будет день зимнего солнцестояния?

В этом году зимнее солнцестояние произойдёт 22 декабря в 00:48 по московскому времени. В день зимнего солнцестояния, в полдень, можно наблюдать самое низкое положение Солнца над горизонтом в Северном полушарии Земли, рассказали в столичном планетарии.

Что происходит в день зимнего солнцестояния?

Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Южного полюса мира. То есть высота от горизонта до Солнца минимальна по сравнению с другими днями до и после зимнего солнцестояния. В Северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в Южном полушарии — лето. При этом в Северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь.

Несколько дней до и после солнцестояния Солнце как будто зависнет на одной высоте, будто остановится ненадолго, поэтому эти дни именуют стояниями Солнца. Затем световой день начинает постепенно увеличиваться.

Правда ли, что ещё наши предки праздновали день зимнего солнцестояния?

Считается, что на протяжении тысячелетий день зимнего солнцестояния играл большую роль для наших предков, которые выстраивали всю свою жизнь в соответствии с природными циклами. Большинство храмовых сооружений ориентированы именно на восход или заход Солнца в день зимнего солнцестояния.

С древности люди почитали Солнце, от света и тепла которого зависела их жизнь на Земле. Для них день зимнего солнцестояния олицетворял победу света над тьмой. Большинство народов расценивали зимнее солнцестояние как возрождение. По его случаю они устраивали гулянья. На Руси в этот день проводили особый обряд. К царю на поклон шёл звонарный староста Кремля, который отвечал за бой курантов. Он возвещал, что отныне Солнце повернуло на лето: день прибавляется, а ночь убывает.

Какие приметы и поверья связаны с днём зимнего солнцестояния?

Наши предки считали, что солнечная погода в день зимнего солнцестояния предвещает тёплое лето, но позднюю весну. Если день был пасмурным, то весна, по приметам, должна была быть ранней, а лето — урожайным. Ещё хороший урожай предвещал иней: предки верили, что если он украсил деревья, уродится много зерна. Также они считали, что если в этот день дует северный ветер, то его направление не поменяется ровно три месяца.

А ещё на день зимнего солнцестояния рекомендуется загадать желание. Говорят, что оно точно сбудется.

Что нельзя делать в этот день?

В день зимнего солнцестояния рекомендуется избегать ссор и уделять время размышлениям. А ещё не стоит приглашать гостей, чтобы никто семейному счастью не мешал. Кроме того, нельзя грустить, так как потом жизнь будет несчастливой.