Что такое единое детское пособие и какие семьи смогут на него рассчитывать?

Закон о едином пособии для семей с низкими доходами, в которых воспитывают несовершеннолетних детей, 16 ноября одобрил Совет Федерации. Универсальная выплата появится в России с 1 января 2023 года. Ранее Минтруд сообщил, что уже разработал правила назначения этой ежемесячной выплаты и вынес их на общественное обсуждение. Каким семьям будет положено единое детское пособие и какие критерии учтут при его назначении, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Что это за выплата и какие семьи могут рассчитывать на такую меру поддержки?

Единое пособие объединит сразу несколько мер социальной поддержки, включая пособие беременным, по уходу за ребёнком, ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением и другие. По сути, никакой новой выплаты не появится. Нововведение заключается в том, что несколько уже действующих выплат просто объединят в одну меру поддержки.

Рассчитывать на единую выплату смогут семьи, где на одного человека приходится меньше одного регионального прожиточного минимума. То есть по объективным причинам денег им не хватает и такая финансовая поддержка остро необходима.

Однако тунеядцев просят не беспокоиться: родители и другие совершеннолетние члены семьи должны иметь заработок или объективные причины для его отсутствия. Также при назначении пособия возьмут во внимание имущественную обеспеченность. По сути, тут ничего нового: выплаты будут назначаться по тем же правилам, по которым сегодня выплачивают пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.

При этом пособие беременным женщинам назначат, только если они встали на учёт в медорганизацию на сроке беременности до 12 недель.

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Вопрос дня Универсальное пособие. Что за выплаты для семей с детьми появятся в 2023 году и кому они положены?

Как именно будут оценивать имущественную обеспеченность семьи?

В Минтруде поясняют, что пособия могут получить семьи, которые одновременно владеют одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи составляет менее 24 квадратных метров. Также во владении может быть дом любой площади или несколько домов, если площадь на каждого члена семьи не превышает 40 квадратных метров, одной дачей, одним гаражом или машино-местом.

Кроме того, в собственности у семьи может быть земельный участок, одно нежилое помещение, автомобили, мотоцикл, одна единица самоходной техники младше пяти лет или двумя, если самоходное транспортное средство получено в качестве меры социальной поддержки. Также в список имущества может входить один катер или моторная лодка младше пяти лет. Могут быть у семьи и сбережения, годовой доход от процентов по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, пишет РИА Новости.

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Вопрос дня Какие детские выплаты отменят с 2023 года и чем их заменят?

Какие доходы будут учитывать при назначении единого пособия?

При расчёте доходов семьи учтут такие виды доходов, как:

— заработная плата, в том числе авторские гонорары, доходы от предпринимательства и самозанятости;

— пенсии;

— стипендии;

— алименты;

— доходы от банковских вкладов и от выигрышей;

— доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;

— доходы, полученные за рубежом;

— меры соцподдержки.

При этом уточняется, что многие виды доходов учитываться не будут.

Какие именно виды доходов не будут учитывать?

При расчёте нуждаемости во внимание не будут брать такие доходы, как:

— выплаты по социальному контракту;

— целевые субсидии на приобретение имущества для малообеспеченных семей;

— средства федерального и регионального маткапитала;

— налоговые вычеты;

— компенсации за самостоятельно приобретённые средства реабилитации;

— все доходы мобилизованных граждан;

— ежемесячные выплаты по уходу родителям детей с инвалидностью или инвалидов с детства;

— пособия, алименты и выплаты на детей, которые на момент назначения выплаты достигли 17-летнего возраста;

— единовременная помощь в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическими актами;

— единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причинённого жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи;

— ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы;

— компенсация за изготовление и установку надгробных памятников;

— социальное пособие на погребение;

— единовременные выплаты в связи с гибелью или получением увечья военнослужащих;

— единовременная материальная помощь на лечение ребёнка;

— суммы пособия и объединяемых выплат за прошлые периоды на детей, на которых подаётся заявления.

На какую сумму поддержки ежемесячно смогут рассчитывать семьи?

Конкретную сумму назвать сложно. Это связано с тем, что пособие будет ранжированным. После того как профильные ведомства проведут комплексную оценку нуждаемости семьи и оценят доходы родителей, выплату назначат в размере 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума. При этом средний размер выплаты будет чуть меньше 14 тысяч рублей в месяц.