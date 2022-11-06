И ни слова о революции. Что отмечали 7 ноября и почему этот праздник отменили?

В России 7 ноября отмечают 105-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Вернее, отмечают те, кто вообще помнит об этом празднике. Начиная с 90-х, знаменательный день несколько раз переименовывали, а позже он и вовсе перестал быть официальным торжеством. Теперь лишь коммунисты проводят 7 ноября свои масштабные шествия. Рассказываем, что это за праздник, почему Октябрьскую революцию славят в ноябре и из-за чего торжественный день «украли».

Что отмечают 7 ноября?

Праздник посвящён Великой Октябрьской социалистической революции, которая произошла в 1917 году в ночь с 25 на 26 октября в Петрограде (сейчас — Санкт-Петербург). Вооружённое восстание рабочих, солдат и матросов закончилось захватом Зимнего дворца. Временное правительство свергли, а в стране более чем на 70 лет воцарилась власть Советов. Кстати, через год после революции государство перешло на григорианский календарь, и даты праздников сдвинулись. Потому Октябрьскую революцию и славят в ноябре, а не в октябре.

Естественно, во времена СССР это был самый главный праздник: отмечали его похлеще Нового года. На Красной площади проводили большой военный парад, а по стране прокатывалась волна торжественных митингов и демонстраций. До 1992 года людям давали сразу два официальных выходных — 7 и 8 ноября.

Почему праздник отменили?

Всё просто — в стране поменялась политическая обстановка. После августовского путча 1991 года коммунистическая партия осталась без власти, а Россия встала на рельсы капитализма.

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Общество Спорный и политизированный. Почему День народного единства не стал по-настоящему массовым праздником?

Естественно, и главный советский праздник через какое-то время решили «подвинуть». Но делали это мягко и постепенно.

В 1995 году 7 ноября стал Днём воинской славы в честь проведения военного парада на Красной площади в 1941 году. Уже спустя год Борис Ельцин ещё раз переименовал праздник: на этот раз — в День согласия и примирения. Следующее изменение внёс уже Владимир Путин: официальный выходной перенесли с 7 на 4 ноября, а новый праздник получил название День народного единства. Его-то мы теперь и отмечаем.

Правда, не все до сих пор понимают, в честь чего мы отдыхаем 4 ноября. А посвящён «новый» праздник событиям 1612 года, когда все русские сословия объединились и прогнали из страны польских интервентов.

И что теперь празднуют 7 ноября?

Никакого официального праздника больше нет. Однако в России 7 ноября всё ещё считается одним из дней воинской славы в честь большого парада на Красной площади в 1941 году. Но никакой уникальности нет — в нашем календаре аж 19 таких дней. Ни о какой революции в календаре отечественных праздников больше речи не идёт. А вспоминают о сути праздника 7 ноября в основном лишь люди старшего поколения.

А какие-то мероприятия на Алтае проведут?

Коммунисты, кстати, об Октябрьской революции вовсе не забыли. Это один из главных праздников КПРФ. Ежегодно партия проводит 7 ноября митинги и парады по всей стране. Но, например, в прошлом году от масштабных торжеств отказались из-за пандемии коронавируса. В Барнауле в этом году праздничный митинг пройдёт на площади Советов с 18:00 до 19:00.