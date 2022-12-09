Как мы будем отдыхать на Новый год 2023 и какого числа нужно выходить на работу?

Новый год — не только главный праздник в России, который принято проводить в атмосфере тепла и семейного уюта. Это ещё и прекрасная возможность передохнуть от работы, ведь по случаю торжества нас ждут длинные выходные. Впрочем, из года в год количество праздничных дней может меняться. Да и 31 декабря, в зависимости от ситуации, может быть как выходным, так и рабочим днём.

О том, как мы будем отдыхать на грядущий Новый год, будет ли выходным 31 декабря и какого числа нужно будет возвращаться к работе, — в материале amic.ru.

Будет ли 31 декабря 2022 года выходным днём?

Да. Причём властям даже не потребовалось брать на себя ответственность и издавать постановление о выходном 31 декабря. Просто в 2022-м последний день года выпадает на субботу, так что это в любом случае будет выходной.

Впрочем, правило действует лишь для тех, кто трудится на пятидневке. Работники с шестидневной рабочей неделей, увы, отдыхать не будут. Впрочем, эту ситуацию могут самостоятельно решить работодатели, устроив своим сотрудникам выходной.

Сколько дней мы отдыхаем по случаю Нового года 2023?

Вместе с 31 декабря — девять дней.

В какие дни мы будем отдыхать на Новый год?

Выходными будут 31 декабря, а также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января.

Какого числа нужно будет выходить на работу после Нового года?

В понедельник, 9 января, нужно будет возвращаться к работе.

Почему на прошлый Новый год мы отдыхали десять дней, а теперь всего девять?

Многое зависит от того, на какие дни недели выпадают начало и конец новогодних «каникул». Кроме того, на количество дней влияют и решения властей. Например, в прошлом году 31 декабря (это была пятница) сделали выходным отдельным указом. Соответственно, этот выходной «приплюсовали» к девяти дням отдыха, получилось в итоге десять.

Но в этом году ничего подобного нет. Поэтому нас ждёт лишь девять выходных. Впрочем, это и так немало.