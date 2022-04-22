Как в пасхальную ночь в Барнауле будет работать пассажирский транспорт?

В пасхальную ночь в Барнауле будет работать общественный пассажирский транспорт, чтобы горожане могли побывать на службе в храме и потом добраться домой. Как сообщили в администрации города, развозить барнаульцев по домам будут трамваи и троллейбусы. Работать они будут в ночь на воскресенье, 24 апреля, с 2 до 4 часов ночи. Всего планируют задействовать четыре трамвайных вагона и два троллейбуса. Рассказываем (и показываем), по каким маршрутам они будут двигаться.

Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137)

Время отправления от остановки в 02:30

Трамвай, маршрут № 1: Депо № 1 — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — Покровский собор (посадка прихожан) — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пл. Свободы (посадка прихожан Знаменского храма) — ул. Ползунова — ул. Пушкина (посадка прихожан храма Дм. Ростовского) — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пр. Ленина — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Попова — ст. Докучаево;



Храм святого Дмитрия Ростовского (пл. Спартака, 10)

Время отправления от остановки в 02:00

Трамвай маршрут № 5: Депо № 1 — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — пл. Свободы — храм Дм. Ростовского (посадка прихожан) — Покровский собор (посадка прихожан) — ст. Депо № 1 — ул. Челюскинцев — ул. С. Армии — ул. А. Петрова (собор А. Невского, посадка прихожан) — ул. Попова — ст. Докучаево.

Собор Александра Невского (ул. Антона Петрова, 221)

Время отправления от остановки в 02:40

Первый вагон по маршруту № 9: Депо № 3 — ост. «Островского» (собор А. Невского, посадка прихожан) — ул. А. Петрова — ул. Попова — ст. Докучаево (посадка прихожан) — ул. Попова — ул. А. Петрова (собор А. Невского, посадка прихожан) — ул. Малахова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — ул. Северо-Западная — ул. А. Петрова — ул. Попова — ст. Докучаево;

Второй вагон по маршруту № 9: Депо № 3 — ост. «Островского» (собор А. Невского, посадка прихожан) — ул. А. Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Малахова — ул. А. Петрова — ст. Докучаево.

Знаменский монастырь (ул. Б. Олонская, 24)

Время отправления от остановки в 02:30

Троллейбус по маршруту № 1: троллейбусное депо — пр. Ленина — пл. Баварина (Знаменский монастырь, посадка прихожан) — Никольская церковь (посадка прихожан) — пр. Ленина — пр. Космонавтов — троллейбусное депо.

Свято-Никольская церковь (пр. Ленина, 36)

Время отправления от остановки в 02:30

Троллейбус по маршруту № 6: троллейбусное депо — пр. Ленина — пл. Баварина — Никольская церковь (посадка прихожан) — пр. Ленина — ул. Матросова — ул. Юрина — Солнечная Поляна — ул. Юрина — ул. Малахова — троллейбусное депо.

Когда пасха в 2022 году

В этом году православные христиане отмечают Пасху 24 апреля. В ночь на пасху в храмах проходят праздничные богослужения, посвящённые радостному событию — воскрешению Христа. Заканчивается Великий пост и верующие ставят на стол куличи, крашеные яйца и прочие яства.