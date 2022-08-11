Когда в Барнауле День города в 2022 году и как его будут праздновать?

Барнаул совсем скоро отметит своё 292-летие. День города краевая столица традиционно отмечает в начале календарной осени. Но дата праздника меняется год от года.

Рассказываем, какого числа День города в 2022 году и как его будут отмечать.

Когда пройдёт День города в Барнауле в 2022 году?

В субботу, 3 сентября. Дата праздника стала известна ещё в июне. Тогда в ходе заседания оргкомитета об этом сообщил замглавы города по социальной политике Александр Артёмов.

Каким будет День города в этот раз?

По словам организаторов, главных тем будет сразу три. Во-первых, обещают много отсылок к юбилею Алтайского края: региону в этом году исполняется 85 лет.

Во-вторых, одним из лейтмотивов праздника станет Год культурного наследия народов России, которым в стране объявили 2022-й.

В-третьих, отдельной тема праздника станет присвоение Барнаулу почётного звания «Город трудовой доблести». По этому случаю в ноябре в краевой столице должна появиться памятная стела.

Известно ли, какие мероприятия пройдут на День города в Барнауле?

Полную программу организаторы пока не опубликовали. Тем не менее уже известно, что 3 сентября в краевой столице пройдёт большой спортивный праздник. Горожан ждут турнир по баскетболу, армрестлинг, шахматы, Всероссийский день бега «Кросс Нации», чемпионат по летнему биатлону, мотогонки и многое другое.

Также в июне организаторы сообщали, что в городе будут работать выставки цветов, музыкальные марафоны, тематические фотозоны и творческие площадки. Сразу в нескольких местах города пройдут концерты.

В оргкомитете также рассказывали о фестивале народных культур «Единой семьёй в Барнауле живём», который пройдёт 3 сентября.

Подробный список мероприятий, которые запланированы в Барнауле на День города, появится в самое ближайшее время.

А салют на День города будет?

Даже несколько. По крайней мере, об этом на июньском заседании рассказывал председатель комитета по культуре Валерий Паршков. По его словам, фейерверки будут греметь во всех районах города.

Но главный салют организуют на площади Сахарова. Начало — в 22:00.

Будут ли в Барнауле продавать алкоголь в День города?

Нет. Вячеслав Франк уже подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, барнаульским магазинам не рекомендовано торговать алкоголем в День города.