Кому из мобилизованных положена единоразовая выплата и сколько денег можно получить?

В начале ноября стало известно, что для мобилизованных введут крупную единовременную выплату. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. У россиян сразу же родилось немало вопросов, кому именно положена эта выплата и как её получить.

О том, сколько будут платить мобилизованным и кто может претендовать на единовременную выплату, — в материале amic.ru.

Что за единовременная выплата появилась в России?

Владимир Путин ещё в конце октября обратил внимание, что ситуация с выплатами для мобилизованных в России непростая. Он призвал все профильные ведомства и руководителей регионов неукоснительно соблюдать свои обещания касательно финансовой поддержки военных.

А сам президент в начале ноября учредил своим указом новую единовременную выплату для мобилизованных.

«Установить гражданам Российской Федерации <...>, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации сроком на один год и более единовременную денежную выплату», — говорится в документе.

Сколько денег будут платить мобилизованным?

195 тысяч рублей. Владимир Путин приравнял размер выплаты к минимальной сумме, которую ежемесячно должны получать мобилизованные.

Но путаться не стоит: единоразовое пособие и ежемесячная получка — разные вещи. Выплата оформляется независимо от довольствия.

Кому именно положена единовременная выплата?

Выплата, следует из президентского указа, положена тем мобилизованным, которые заключили контракт на военную службу сроком на год и более.

Поэтому если вы не знаете, положена ли вам выплата, уточните условия вашего контракта. Если там указан срок военной службы и он больше года — деньги вам полагаются.

Кроме того, на единоразовую выплату могут претендовать и срочники, которые приняли решение подписать контракт минимум на год.

Иностранцам, заключившим контракт, 195 тысяч рублей тоже положены.

Как получить единовременную выплату для мобилизованных?

Выплату будут назначать по линии Минобороны РФ практически сразу после подписания контракта. Об этом сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

Так что никаких заявлений на пособие подавать не нужно.

Получат ли деньги мобилизованные, подписавшие контракты до ноября?

Да. В президентском указе прописано, что его положения распространяются на все правоотношения, начиная с 21 сентября 2022 года. В этот день Путин объявил в России частичную мобилизацию.

Могут ли получить выплату родственники мобилизованного?

Да. Для этого мобилизованный должен оформить доверенность на кого-то из близких или открыть им дополнительную банковскую карту, привязанную к её счёту.