Неделя о Страшном суде: в чем смысл притчи и что надо делать в этот день?

Предпоследнее воскресенье перед Великим постом носит название "Неделя о Страшном суде" или Мясопустная неделя

26 февраля 2022, 10:41

Неделя о Страшном суде — предпоследнее воскресенье перед Великим постом — в 2022 году выпадает на 27 февраля. В этот день Церковь напоминает о втором пришествии Христа и грядущем Страшном суде.

  1. Что такое и что означает Неделя о Страшном суде?
    В этот день на литургии читается отрывок из Евангелия от Матфея (25:31-46). Верующим напоминается о втором пришествии Христа и предстоящем Страшном суде. “Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы”.

    Притча повествует: “Наступит время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения” (Ин 5:28-29).

    Смысл притчи в том, что беспечная жизнь приводит человека к кризису. В переводе с греческого кризис означает суд.

  2. Что означает “неделя” на церковном языке?
    Слово “неделя” в богослужебном языке обозначает воскресный день. Неделя же в нашем сегодняшнем понимании называется “седмицей”.

    Важно, что все постовые предписания относятся в первую очередь к монашеской жизни. В приходской практике они не всегда применимы и требуют благословения духовника.

  3. Что такое Мясопустная неделя?

    Неделю (на церковном языке неделя означает воскресенье, — прим. ред.) называют мясным заговеньем. Дело в том, что в этот день верующие могут в последний раз перед Великим постом отведать мясные блюда. Седмицу после этого воскресенья называют Сырной неделей, Масленицей или Мясопустной неделей. Люди, которые готовятся к посту, перестают есть мясное. Однако всю неделю без постов в среду и пятницу могут угощаться рыбой, сырами, блинами. Также можно есть и другие молочные продукты — масло, сметану.

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В воскресенье перед Масленицей не просто так вспоминают о Страшном суде. Несмотря на веселье и праздник Масленицы, миряне уже предчувствуют торжественное и покаянное настроение Великого поста. В богослужебных песнопениях Господь Иисус Христос называется правосудным, а Его Суд — праведным испытанием. На утрене поются великопостные тексты из Покаянного канона Андрея Критского.

На этой седмице существуют обычные постные ограничения в среду и в пятницу.

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