Неделя о Страшном суде: в чем смысл притчи и что надо делать в этот день?

Что такое и что означает Неделя о Страшном суде?

В этот день на литургии читается отрывок из Евангелия от Матфея (25:31-46). Верующим напоминается о втором пришествии Христа и предстоящем Страшном суде. “Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы”.

Притча повествует: “Наступит время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения” (Ин 5:28-29).

Смысл притчи в том, что беспечная жизнь приводит человека к кризису. В переводе с греческого кризис означает суд.