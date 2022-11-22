Правда ли, что 31 декабря в России навсегда сделают выходным днём?

31 декабря считается одним из самых суматошных дней года, особенно для женщин. Если он выпадает на будни, сначала приходится бежать на работу, после — в магазин за продуктами, нарезать салаты и приготовить что-нибудь вкусное на праздничный стол, а ещё успеть прихорошиться самой и привести в порядок квартиру и семью. Однако в скором времени ситуация может поменяться: последний день уходящего года хотят сделать постоянным выходным. Этот вопрос обсуждают в Государственной Думе. Есть ли предпосылки, что эта идея воплотится в реальность и придётся ли такой «подарок» отрабатывать, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Что, правда, 31 декабря сделают выходным днём?

Хотят. Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днём, сообщают «Известия». Ожидается, что первое чтение законопроекта о поправках в Трудовой кодекс пройдёт уже в декабре.

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что этот вопрос уже давно требует решения. «Напомню, что за вакханалия у нас творилась несколько лет назад. Приходилось вмешиваться президенту, премьеру, некоторые регионы объявляли выходной в этот день самостоятельно», — отметил он. Инициатива же предлагает закрепить 31 декабря выходным днём на постоянной основе по всей стране. По словам Нилова, ранее эту идею поддерживал и президент России Владимир Путин.

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Если 31 декабря сделают выходным днём, его придётся отрабатывать?

Не без этого. Если законопроект примут, то 31 декабря станет выходным, и новогодние каникулы будут начинаться с этой даты. Соответственно, они укоротятся на один день. И 8 января станет рабочим днём.

Отметим, что в 2021 году сервис SuperJob выяснил, что большинство граждан России хотят, чтобы 31 декабря навсегда объявили официальным нерабочим днём. Тогда эту идею поддержал 81% от общего числа принявших участие в опросе. На данный момент последний день года является рабочим, если он не выпадает на выходной.

А в этом году 31 декабря мы отдыхаем или работаем?

В 2022 году 31 декабря выпадет на субботу, поэтому для большинства людей новогодние каникулы начнутся именно с этой даты. Кстати, в 2023 году 31 декабря придётся на воскресенье, так что опять можно будет без особой спешки подготовиться к встрече Нового года.