Когда в России отмечают День отца и что это за праздник?

Президент России Владимир Путин в 2021 году учредил новый праздник — День отца.. Рассказываем, что это за праздник и когда его отмечают.

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Зачем в России ввели праздник День отца?

День отца в России решили ввести, чтобы повысить значимость отцовства в воспитании детей, а также укрепить институт семьи, говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

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Общество Путин учредил в России новый праздник

Напомним, в нашей стране с 1998 года отмечают День матери. Вот политики и общественники решили что роль отца несправедливо занижена и уравнять мам и пап новым праздником. Впервые идея официально ввести празднование Дня отца прозвучала в 2018 году. Тогда проект с инициативой внесли в Госдуму, но документ был отклонён, так как все праздники в России утверждаются только президентскими указами, напоминает «Российская газета».



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А разве до этого в России не было такого праздника?

Официально в стране такого праздника не было. Но некоторые отмечали международный День отца, который празднуют в третье воскресенье июня. Такой праздник учрежден в 50 странах мира. В России его официально признали Архангельская, Вологодская, Волгоградская, Ульяновская и Курская области.

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Когда отмечают «официальный» День отца?

В третье воскресенье октября. В этом году он выпал на 16 октября. А День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября.

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Отдыхают ли россияне отдыхать в День отца?

Да, так как этот праздник всегда будет приходиться на воскресенье. Но нерабочим этот день не станет, поэтому никаких дополнительных выходных по этому случаю не предвидится.