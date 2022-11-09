Универсальное детское пособие. Кому оно положено и сколько денег будут платить?

Новое универсальное пособие для семей с детьми начнут выплачивать с января 2023 года. Его размер уже определён, рассказал в ходе совещания правительства глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, мера поддержки охватит более десяти миллионов детей.

О том, что за пособие появится в следующем году, кому его будут платить и каким будет его размер, — в материале amic.ru.

Что за пособие появится в России с 1 января 2023 года?

Абсолютно новым это пособие назвать нельзя. Дело в том, что с 2023 года ряд уже существующих выплат для семей с детьми решили объединить в одну меру поддержки. Назвали её универсальным детским пособием.

О том, что такой вид поддержки появится, ещё в сентябре на совещании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. И добавил, что пособие будет нацелено на семьи с низкими доходами.

«С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты», — сообщил тогда глава правительства.

Какие выплаты объединит в себе новое пособие?

В универсальное пособие войдут несколько мер поддержки, предназначенные для малообеспеченных семей с детьми.

Новый вид выплат объединит в себе пособия:

для беременных;

по уходу за ребёнком до 1,5 лет;

на ребёнка до 3 лет;

на ребёнка с 3 до 7 лет;

на ребёнка с 8 до 17 лет.

Каким будет размер универсального пособия?

Точной суммы нет. Дело в том, что пособие будет ранжированным, как и многие действующие детские выплаты. Профильные ведомства будут проводить комплексную оценку нуждаемости семьи. В зависимости от доходов родителей, ребёнку могут назначать выплату в размере 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума.

При этом средний размер выплаты будет чуть меньше 14 тысяч рублей в месяц, сообщил Антон Котяков.

«Размер пособия я уже озвучил. Хочу сказать, что в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей», — пояснил министр труда.

Какие условия получения универсального пособия?

Главное основание для назначения универсального пособия — среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума по региону.

Количество детей в семье значения не имеет.

Важно: пособие назначают не семье в целом, а каждому ребёнку в отдельности.

Кому положено универсальное пособие?

Всем семьям с низкими доходами, которые подходят под условия действующих пособий.

Как получить универсальное пособие?

Для этого нужно будет подать одно заявление. Сделать это можно будет на «Госуслугах», когда там появится специальная форма.

После этого власти проведут комплексную оценку нуждаемости и, если нужно, назначат пособие и установят его размер.

Зачем несколько выплат объединили в одну?

Власти уже не первый год идут к тому, чтобы сделать все меры поддержки для семей с детьми универсальными. Владимир Путин говорит об этом не первый год.

Теперь эта работа практически завершена. В России в 2023 году появится цельная система финансовой помощи, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сегодня, создавая вот это пособие, мы завершаем практически работу над этой системой и дальше будем только корректировать её, если в ходе реализации потребуются какие-то дополнительные изменения», — пояснила она в ходе совещания.

Об этом же сказал и Владимир Путин.

«Мы давно уже стремимся к тому, чтобы создать новое пособие, создать единую систему... Я хочу подчеркнуть, что это была долгая дорога к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года. И несмотря ни на что мы эту работу должны завершить и запустить эту новую систему поддержки семей с детьми», — сообщил президент России.

Когда появится универсальное пособие?

С 1 января 2023 года. С этого момента все, кто получал предыдущие меры поддержки, смогут перейти на универсальное пособие.