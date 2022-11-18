В каких случаях ГИБДД сможет аннулировать водительское удостоверение и что ещё изменится в 2023 году для автомобилистов?

Сразу несколько законопроектов, которые касаются действующих и потенциальных водителей, 16 ноября в первом чтении приняли депутаты Госдумы. В частности, речь идёт об аннулировании прав при выявлении медицинских противопоказаний, а также отказе о допуске к экзамену тех, кого уже поймали за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее в грядущих для автомобилистов новшествах разбирался amic.ru.

Противопоказания будут выявлять во время прохождения медосвидетельствования?

Противопоказания или ограничения к управлению могут выявить как во время медицинского осмотра (водитель обязан проходить его раз в 10 лет), так и раньше, если у водителя, например, выявят психическое заболевание или эпилепсию. Всю информацию врач внесёт в медицинский электронный реестр, доступ к которому, помимо сотрудников Минздрава, будут иметь и специалисты МВД. При этом ранее выданная медсправка аннулируется. А водитель будет обязан пройти внеочередное медицинское освидетельствование, ту самую водительскую медкомиссию, пишет «Российская газета».

В какой срок нужно заново пройти водительскую медкомиссию и что-то будет, если этого не сделать?

У водителя, которого направят на внеочередное медицинское освидетельствование из-за обнаружения медпротивопоказаний, есть на это всего два месяца. Если никаких ограничений или противопоказаний не выявят, тут никаких проблем. Выдадут новую электронную справку и можно снова за руль.

Не успел пройти или проигнорировал медкомиссию, права просто аннулируют. Такой же сценарий ждёт и тех водителей, у кого противопоказания всё-таки подтвердятся.

Если во время медкомиссии выявят не противопоказания, а только ограничения на право управления, то водителю придётся поменять действующие права на новые, в которых эти ограничения будут учтены. Например, у человека серьёзно понизилось зрение и водить ему разрешат только в линзах или очках.

Получается, медсправки станут электронными?

После того как закон вступит в силу, да. На бумаге медсправки будут распечатывать только по просьбе самого водителя. Но в ГИБДД, при выдаче или замене прав, сверяться будут именно с электронным реестром. Поэтому если у водителя возникнут проблемы со здоровьем, при которой нельзя управлять автомобилем, информация тут же поступит в ведомство. Также это новшество позволит решить проблему с покупкой медкарт, когда водители фактически вообще не проходят медицинский осмотр.

На каком основании потенциальных водителей не будут допускать до экзамена на права?

Основанием для недопуска к сдаче экзамена на право управления транспортным средством станет административный штраф за пьяную езду. Речь идёт именно о тех водителей, кого уже поймали в состоянии алкогольного опьянения без прав. Такой правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении. В ГИБДД уточняют, что только в этом году уже зафиксировали более 400 тысяч случаев, когда транспортом управляли водители «подшофе», сообщает «РГ».

И сколько времени будет действовать запрет, если закон примут?

Ограничение будет действовать, пока не истечёт срок административного наказания. Они не смогут сдавать экзамены в Госавтоинспекции на протяжении года с момента вынесения решения об аресте. Эта норма коснётся и тех, кто не захочет пройти освидетельствование.

Какие ещё изменения готовят для автомобилистов?

Также депутаты сошлись во мнении, что допускать к управлению автобусами можно только опытных водителей. Сейчас, по сути, любой, кто только открыл категорию «Д», может начать возить детей или туристов. Никаких ограничений здесь нет, но скоро они появятся. Сесть за руль автобуса смогут только те водители, у которых уже есть стаж управления легковушкой или грузовиком минимум год. При этом правило не будет распространяться на лиц, прошедших профессиональное обучение.

Затронут изменения и иностранцев. Закон, после его вступления в силу, обяжет иностранцев заменить своё национальное водительское удостоверение на местное. Сделать это потребуется в течение года после выдачи российского паспорта или получения вида на жительство.