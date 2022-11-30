Вступил в силу с 1 декабря. В чём суть нового приказа ФСБ, который наделал так много шума в соцсетях?

С 1 декабря в силу вступил приказ ФСБ о запрете разглашения сведений о российской армии. Дело в том, что некоторые публикуемые в интернете данные о военной и военно-технической деятельности могут быть получены иностранными источниками и использованы против российского государства. Поэтому теперь сбор и их разглашение могут обернуться серьёзными проблемами. Уже несколько недель интернет лихорадит от сообщений, что в стране вводится самая жёсткая цензура, а любое упоминание СВО теперь под запретом. Так ли это и как приказ отразится на простых гражданах, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Что это за приказ ФСБ и почему вокруг него так много шума?

Новый приказ ФСБ России содержит перечень военных сведений, которые могут быть использованы против России. Сведения делятся на военные, не содержащие гостайну, и военно-производственные, не содержащие гостайну. Полный список насчитывает 60 пунктов. В их числе любая аналитика и прогнозы по военно-политической обстановке, сведения о потребностях войск и их финансовом обеспечении, мобилизации и многое другое. За намеренный сбор такой информации в интересах иностранцев можно будет получить статус иноагента.

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Это вызвало панику в соцсетях, потому что одни пользователи активно выражают свою позицию о ходе спецоперации, делают какие-то выводы и анализ. Другие собирают деньги на покупку обмундирования и оборудования для наших ребят. И те и другие стали опасаться, что действие приказа распространится и на них.

На самом деле это не так. Как пояснил в эфире радио Sputnik руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви, сбор средств для российских солдат на покупку хоть квадрокоптеров, хоть спальных мешков под действие приказа ФСБ не подпадает.

«Это хорошая история и такая деятельность не направлена против России», — пояснил Ви.

Так в чём же суть этого приказа и на кого он рассчитан?

Этот приказ был издан для исполнения закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он также вступает в силу 1 декабря. По сути, приказ ФСБ позволяет по чётким критериям определить сведения, утечка которых за границу может навредить безопасности России. Государство лишь усиливает контроль за лицами, выполняющими функции иностранного агента.

«Указ создан во исполнение базового закона. Зачем он нужен? Для того чтобы не было произвола. Потому что каждый по-своему понимает, что может представлять угрозу национальной безопасности», — приводит слова сенатора Андрея Климова ТАСС.

Климов уточнил, что приказ никоим образом не нарушает никаких конституционных принципов. Он добавил, что это всё не касается 99,99% российских граждан.

В каком случае человека могут признать иноагентом?

По новому закону иностранным агентом человека могут признать, если он получает иностранную поддержку или находится под иностранным влиянием. При этом гражданин ведёт сбор, обобщение тех самых сведений из большого списка ФСБ, например, о состоянии воинских частей, и занимается их распространением.

Кстати, необязательно даже выставлять эти сведения в социальных сетях или пабликах. Достаточно будет передать данные за рубеж и получить за это любые бонусы, объясняет Тимофей Ви.

Если человек это делает по принуждению или под угрозами, его тоже могут признать иноагентом.

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А если я собираю информацию по военной тематике с открытых источников для себя?

Если человек целенаправленно не ведёт сбор информации из списка ФСБ для нужд иностранного государства и при этом не получает никакого вознаграждения и не находится под иностранным влиянием, для него ничего не меняется, пояснил Тимофей Ви.

Делать аналитику для себя или журналистам для публикации в СМИ никто не запрещал. То же самое касается и блогеров, которые на своих каналах могут, к примеру, рассказывать о средствах связи нашей армии. Само по себе это не подпадает под законодательство об иностранных агентах.

Но если речь идёт о сборе несекретной информации из открытых источников для передачи за границу, говорить, что это чистая аналитика, на самом деле — лукавство, отметила «Российской газете» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

«Такое лицо помогает недружественным России организациям систематизировать и собирать информацию, которая будет использована во вред нашей стране. И потому такую деятельность нельзя назвать правомерной», — говорит Спиридонова.