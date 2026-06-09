Перед активной деятельностью чашка кофе может дать не только заряд энергии, но и улучшить зрительную реакцию

09 июня 2026, 17:33, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Кофеин улучшает способность видеть и реагировать на движущиеся объекты, этот эффект называют динамической остротой зрения, рассказала врач-офтальмолог Анна Клюева из клиники "ЦентрПлюс" в интервью "Газете.ru".

«Кофеин в дозе 4 мг на килограмм массы тела (около 250–300 мг для взрослого человека весом 70 кг, что соответствует двум-трем чашкам крепкого кофе) значительно повышает динамическую остроту зрения. Это выражается в ускорении реакции на движение, особенно в горизонтальной плоскости, а также в общем повышении бодрости и активности. Эффект становится заметным примерно через час после употребления и сохраняется как при прямолинейном, так и при хаотичном движении. Поэтому кофеин может быть полезен спортсменам, водителям, пилотам и другим профессионалам, которым необходимо быстро реагировать на движущиеся объекты», — отметила специалист.

Клюева уточнила, что одна-две чашки крепкого кофе, выпитые через час после приема, улучшают восприятие движущихся объектов. Этот эффект связан с тонизирующим воздействием кофеина на мозг и глаза.

Врач также предупредила о возможных побочных эффектах, таких как беспокойство, нервозность, тревога, учащенное сердцебиение, тремор, головные боли, бессонница, расстройства желудка и повышение артериального давления.

«При регулярном употреблении кофеин обычно хорошо переносится, но ежедневное его употребление может вызвать легкую зависимость. Резкий отказ от кофеина может привести к головной боли, сонливости и раздражительности. Людям с хроническими заболеваниями или повышенной чувствительностью к кофеину рекомендуется начинать с небольшой дозы (2–3 мг на килограмм массы тела) и проконсультироваться с врачом», — заключила врач.

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