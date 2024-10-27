Врач назвал продукты, нормализующие давление

Их нужно включить в рацион, чтобы улучшить состояние здоровья

27 октября 2024, 13:15, ИА Амител

Шпинат / Фото: pxhere.com/ru/photo/816314

Питание влияет на артериальное давление, и определенные продукты могут его повысить или понизить. Для нормализации давления в рацион следует включить шпинат, брокколи, темный шоколад, чеснок, бурый рис и другие продукты, рассказал врач-кардиолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.

Бананы, апельсины, шпинат и брокколи богаты калием и клетчаткой. Соль задерживает жидкость в организме, что увеличивает объем крови и заставляет сердце работать интенсивнее. Орехи и семена укрепляют сосуды, а нежирные молочные продукты поддерживают давление благодаря кальцию, пишет "Газета.ру".

Цельнозерновые продукты богаты магнием и клетчаткой, такие как овсянка и бурый рис. Они помогают регулировать давление. Умеренное потребление темного шоколада и чеснока улучшает кровообращение и снижает давление. Ограничение соли, сахара и алкоголя в рационе, наряду с включением полезных продуктов, помогает поддерживать нормальное давление и снижает риск гипертонии, заключил доктор.