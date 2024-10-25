Врач рассказал, какие люди чаще сталкиваются с гипертонией
Наибольший риск развития гипертонии – у мужчин старше 55 лет и у женщин после 65 лет
25 октября 2024, 15:40, ИА Амител
По словам врача-кардиолога, риску развития гипертонии больше всех подвержены люди с вредными привычками и избыточным весом, сообщает РИА Новости.
"Максимальный риск развития артериальной гипертонии наблюдается у мужчин старше 55 лет и у женщин старше 65 лет, которые курят, имеют избыточную массу тела или ожирение и метаболические нарушения", – заявил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто.
Также врач подчеркнул, что факторы риска развития гипертонии можно разделить на две категории: изменяемые и неизменяемые. К неизменяемым относятся возраст, пол и отягощенная наследственность. К изменяемым – избыточная масса тела, курение, сахарный диабет и стресс.
Главной мерой по предотвращению гипертонии специалист назвал изменение образа жизни. Необходимо отказаться от курения табака и потребления алкоголя, а также увеличить физическую активность.
16:03:12 25-10-2024
Да уж, сразу видно, что внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ. Гипертонии подвержены в первую очередь генетически предрасположенные граждане. Если у тебя мама-папа, бабушка-дедушка гипертонией болел, то и ты тоже болеешь. Причём с детства, а не после 55-ти или 65-ти. И можешь сколь угодно бегать, прыгать, физкультурой заниматься... всё бесполезно.
19:32:39 25-10-2024
Гостья (16:03:12 25-10-2024) Да уж, сразу видно, что внештатный специалист-кардиолог Минз... Да, вот это точно. У меня нет избыточного веса (65кг при росте 172), не курю, всю жизнь много двигаюсь (очень нравится, с удовольствием), пешком 300 и больше км в месяц прохожу, за сезон на велосипеде 7-10 тысяч км проезжаю, зимой 1,5-2 километров на лыжах. Но вот подошёл возраст - и получите гипертонию. Даже обидно немного.
20:33:24 25-10-2024
Гость (19:32:39 25-10-2024) Да, вот это точно. У меня нет избыточного веса (65кг при рос... Аналогично, коллега.
Меня так только спрос и спасает.
11:38:29 26-10-2024
Переболела ковидом в 61, получите гипертонию.