Врач рассказал, какие люди чаще сталкиваются с гипертонией

Наибольший риск развития гипертонии – у мужчин старше 55 лет и у женщин после 65 лет

25 октября 2024, 15:40, ИА Амител

Лекарства / Фото: unsplash.com/ Julia Zyablova

По словам врача-кардиолога, риску развития гипертонии больше всех подвержены люди с вредными привычками и избыточным весом, сообщает РИА Новости.

"Максимальный риск развития артериальной гипертонии наблюдается у мужчин старше 55 лет и у женщин старше 65 лет, которые курят, имеют избыточную массу тела или ожирение и метаболические нарушения", – заявил главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто.

Также врач подчеркнул, что факторы риска развития гипертонии можно разделить на две категории: изменяемые и неизменяемые. К неизменяемым относятся возраст, пол и отягощенная наследственность. К изменяемым – избыточная масса тела, курение, сахарный диабет и стресс.

Главной мерой по предотвращению гипертонии специалист назвал изменение образа жизни. Необходимо отказаться от курения табака и потребления алкоголя, а также увеличить физическую активность.