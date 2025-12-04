Врачи предупредили игроков в "Тайного Санту" о риске оказаться у психиатра
Ситуацию осложняет повышенное социальное давление
04 декабря 2025, 20:30, ИА Амител
Психиатр Гильерме Тревизан рассказал изданию Metropoles, что в декабре ежегодно фиксируется заметный рост обращений к специалистам по психическому здоровью. Он вместе с психологом Сандрой Шевински объяснил, что именно приводит людей к врачу в конце года.
Тревизан отметил, что пациенты чаще всего жалуются на нарушения сна, раздражительность и усиление тревоги. По его словам, такие симптомы нередко связаны с сезонными привычками – перееданием и употреблением алкоголя, которые становятся более распространенными в декабре.
Психолог Сандра Шевински добавила, что ситуацию осложняет повышенное социальное давление. Корпоративы, участие в игре "Тайный Санта", семейные праздники и ощущение необходимости быть везде и сразу могут негативно отражаться на ментальном состоянии, предупредила она.
«Отдавайте предпочтение событиям, приносящим благополучие, и общению с теми людьми, которые заряжают вас эмоционально, а не с теми, кто высасывает вашу энергию сплетнями, конкуренцией и некомфортной обстановкой», – заключила специалист.
00:51:35 05-12-2025
во ВСЕХ школах такая игра если что уже лет 15
10:24:56 05-12-2025
Гость (00:51:35 05-12-2025) во ВСЕХ школах такая игра если что уже лет 15...
Так новость вообще ни о чем, типа праздник вызывает у людей стресс. Ну да, типо мы этого не знали
"Корпоративы, участие в игре "Тайный Санта", семейные праздники и ощущение необходимости быть везде и сразу могут негативно отражаться на ментальном состоянии, предупредила она."
05:42:40 12-12-2025
Никогда не понимал, что за даунизм у людей, что вместо того, чтобы за пару тысяч рублей купить себе что нибудь, что тебе реально будет нужно и выбрано тобой, они выкидывают эти пару тысяч, получают в ответ что то непонятное и явно хуже, чем можно было бы выбрать самому и кайфуют с этого всем своим кружком. История с прикольчиками канечна, сочувствую пациентам каждый раз, ничего не остается