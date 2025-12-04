Врачи предупредили игроков в "Тайного Санту" о риске оказаться у психиатра

Ситуацию осложняет повышенное социальное давление

Психиатр Гильерме Тревизан рассказал изданию Metropoles, что в декабре ежегодно фиксируется заметный рост обращений к специалистам по психическому здоровью. Он вместе с психологом Сандрой Шевински объяснил, что именно приводит людей к врачу в конце года.

Тревизан отметил, что пациенты чаще всего жалуются на нарушения сна, раздражительность и усиление тревоги. По его словам, такие симптомы нередко связаны с сезонными привычками – перееданием и употреблением алкоголя, которые становятся более распространенными в декабре.

Психолог Сандра Шевински добавила, что ситуацию осложняет повышенное социальное давление. Корпоративы, участие в игре "Тайный Санта", семейные праздники и ощущение необходимости быть везде и сразу могут негативно отражаться на ментальном состоянии, предупредила она.

«Отдавайте предпочтение событиям, приносящим благополучие, и общению с теми людьми, которые заряжают вас эмоционально, а не с теми, кто высасывает вашу энергию сплетнями, конкуренцией и некомфортной обстановкой», – заключила специалист.

