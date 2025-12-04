Стала известна средняя стоимость новогоднего сладкого подарка в России

Розница начала продажи праздничных наборов раньше, сместив активный спрос на октябрь

04 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Новогодний подарок / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Средняя стоимость готового сладкого новогоднего подарка в России в этом году составляет 679 рублей. Такой расчет представили аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД", изучив продажи с 1 октября по 25 ноября 2024 и 2023 годов, пишет РИА Новости.

Цена на подарочные наборы выросла на 9% по сравнению с прошлым годом, при этом количество покупок увеличилось на 7%. Эксперты связывают это с измененной маркетинговой стратегией ретейлеров: праздничный ассортимент поступил в продажу значительно раньше, чем в прошлом сезоне.

Благодаря этому активные продажи сместились на октябрь, что позволило рознице получить высокую выручку еще до наступления зимы.

Дополнительный импульс ноябрьским продажам придали массовые распродажи в рамках "Черной пятницы" и акций 11 ноября. Таким образом, значительная часть спроса на новогодние сладости была удовлетворена заблаговременно.

Ранее аналитики назвали самый бюджетный салат на Новый год.