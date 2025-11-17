Россиянки массово едут в рехабы, чтобы закодироваться от шопинга
Речь уже идет не о хобби, а о зависимости, способной разрушить жизнь
17 ноября 2025, 15:15, ИА Амител
Россиянки все чаще лечатся от шопоголизма – вплоть до кодировки и реабилитационных центров.
Как выяснила "Shot Проверка", девушки и их семьи стали обращаться в частные клиники с просьбой "вылечить" ониоманию – навязчивую тягу к покупкам, когда человек не может контролировать желание приобретать одежду, аксессуары и другие вещи.
«Частные центры предлагают "полный курс избавления" за четыре встречи с психотерапевтом. Цена – от 20 до 40 тысяч рублей. При этом пациенткам обещают стойкий отказ от компульсивных покупок уже после первой программы», – пишет Telegram-канал.
Если обычная терапия не помогает, женщинам предлагают лечь в реабилитационный центр. Стоимость проживания – 2–5 тысяч рублей в сутки. В таких клиниках уже назначают медикаменты, если диагностируют сопутствующие психические расстройства – депрессию, тревогу или импульсивное расстройство личности, которые, по словам врачей, часто и становятся причиной "шмоточной зависимости".
Дополнительно к таблеткам и психотерапии пациенткам предлагают гипнотерапию как способ сформировать устойчивое неприятие импульсивных трат.
По словам специалистов, именно на фоне эмоциональной нестабильности, стрессов и попыток "получить быстрый дофамин" многие девушки превращают покупки в способ регулировать настроение. Когда этот механизм выходит из-под контроля, речь уже идет не о хобби, а о зависимости, способной разрушить жизнь и финансы.
Ранее сообщалось, что в Бийске 36-летняя женщина оказалась в центре уголовного дела, после того как решила устроить себе шопинг за чужой счет. Она подобрала карту у мусорки и начала активно тратить деньги.
20:47:07 18-11-2025
Рехаб от шопоголизма - переведите мне, пожалуйста!
"Но панталоны, фрак, жилет - всех этих слов на русском нет!"