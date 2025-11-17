Россиянки массово едут в рехабы, чтобы закодироваться от шопинга

Речь уже идет не о хобби, а о зависимости, способной разрушить жизнь

17 ноября 2025, 15:15, ИА Амител

Шопинг в супермаркете / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россиянки все чаще лечатся от шопоголизма – вплоть до кодировки и реабилитационных центров.

Как выяснила "Shot Проверка", девушки и их семьи стали обращаться в частные клиники с просьбой "вылечить" ониоманию – навязчивую тягу к покупкам, когда человек не может контролировать желание приобретать одежду, аксессуары и другие вещи.

«Частные центры предлагают "полный курс избавления" за четыре встречи с психотерапевтом. Цена – от 20 до 40 тысяч рублей. При этом пациенткам обещают стойкий отказ от компульсивных покупок уже после первой программы», – пишет Telegram-канал.

Если обычная терапия не помогает, женщинам предлагают лечь в реабилитационный центр. Стоимость проживания – 2–5 тысяч рублей в сутки. В таких клиниках уже назначают медикаменты, если диагностируют сопутствующие психические расстройства – депрессию, тревогу или импульсивное расстройство личности, которые, по словам врачей, часто и становятся причиной "шмоточной зависимости".

Дополнительно к таблеткам и психотерапии пациенткам предлагают гипнотерапию как способ сформировать устойчивое неприятие импульсивных трат.

По словам специалистов, именно на фоне эмоциональной нестабильности, стрессов и попыток "получить быстрый дофамин" многие девушки превращают покупки в способ регулировать настроение. Когда этот механизм выходит из-под контроля, речь уже идет не о хобби, а о зависимости, способной разрушить жизнь и финансы.

Ранее сообщалось, что в Бийске 36-летняя женщина оказалась в центре уголовного дела, после того как решила устроить себе шопинг за чужой счет. Она подобрала карту у мусорки и начала активно тратить деньги.