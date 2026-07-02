Врачи удалили опухоль размером с младенца из матки пациентки

Медики сохранили женщине возможность иметь детей

02 июля 2026, 08:00, ИА Амител

Врачи, операция / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Врачи из Воронежа удалили опухоль размером с младенца в матке пациентки. Она все еще может родить ребенка, сообщили в Министерстве здравоохранения Воронежской области.

Три года 22-летняя девушка замечала, как ее живот увеличивается, но не обращалась за помощью. В итоге ее матка достигла размеров, соответствующих 28-недельной беременности.

«Девушке сделали операцию. Перед врачами стояла нелегкая задача — необходимо было сохранить ее репродуктивную функцию. Бригада под руководством заведующего гинекологическим отделением Павла Лохмачева удалила узел — пациентке провели хирургическую операцию, при которой иссекли новообразование, но оставили саму матку нетронутой», — сообщили в пресс-службе министерства.

Пациентку выписали на пятый день после операции.