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Врачи удалили опухоль размером с младенца из матки пациентки

Медики сохранили женщине возможность иметь детей

02 июля 2026, 08:00, ИА Амител

Врачи, операция / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Врачи, операция / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Врачи из Воронежа удалили опухоль размером с младенца в матке пациентки. Она все еще может родить ребенка, сообщили в Министерстве здравоохранения Воронежской области.

Три года 22-летняя девушка замечала, как ее живот увеличивается, но не обращалась за помощью. В итоге ее матка достигла размеров, соответствующих 28-недельной беременности.

«Девушке сделали операцию. Перед врачами стояла нелегкая задача — необходимо было сохранить ее репродуктивную функцию. Бригада под руководством заведующего гинекологическим отделением Павла Лохмачева удалила узел — пациентке провели хирургическую операцию, при которой иссекли новообразование, но оставили саму матку нетронутой», — сообщили в пресс-службе министерства.

Пациентку выписали на пятый день после операции.

«Пусть это станет напоминанием всем женщинам о необходимости своевременного наблюдения у гинеколога с целью раннего выявления и лечения возможных заболеваний», — добавили в Минздраве.

Алтайские хирурги за работой / Фото: amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

08:22:12 02-07-2026

Миома?

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Гость

10:57:17 02-07-2026

боже мой, это какой надо быть недалекой (мягко говоря), чтобы за три года не сходить к врачу.

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