Врачи удалили опухоль размером с младенца из матки пациентки
Медики сохранили женщине возможность иметь детей
02 июля 2026, 08:00, ИА Амител
Врачи из Воронежа удалили опухоль размером с младенца в матке пациентки. Она все еще может родить ребенка, сообщили в Министерстве здравоохранения Воронежской области.
Три года 22-летняя девушка замечала, как ее живот увеличивается, но не обращалась за помощью. В итоге ее матка достигла размеров, соответствующих 28-недельной беременности.
«Девушке сделали операцию. Перед врачами стояла нелегкая задача — необходимо было сохранить ее репродуктивную функцию. Бригада под руководством заведующего гинекологическим отделением Павла Лохмачева удалила узел — пациентке провели хирургическую операцию, при которой иссекли новообразование, но оставили саму матку нетронутой», — сообщили в пресс-службе министерства.
Пациентку выписали на пятый день после операции.
«Пусть это станет напоминанием всем женщинам о необходимости своевременного наблюдения у гинеколога с целью раннего выявления и лечения возможных заболеваний», — добавили в Минздраве.
08:22:12 02-07-2026
Миома?
10:57:17 02-07-2026
боже мой, это какой надо быть недалекой (мягко говоря), чтобы за три года не сходить к врачу.