Все на праздник: радиостанция DFM Барнаул отмечает 17-й день рождения

Хочешь круто потусить? Приходи на масштабное празднование на курорте "Первый"

04 августа 2023, 10:30, ИА Амител LjN8KLoke

Иллюстрация с использование фото wayhomestudio / Freepik

В ближайшее воскресенье, 6 августа 2023 года, Радио DFM* Барнаул собирает крутую тусовку слушателей, чтобы громко отметить свой день рождения. Участие в нем могут принять все желающие. Сбор гостей в 12:00 на курорте "Первый".

Главным событием дня станут соревнования на сап-бордах среди поклонников радиостанции, которых выбирали в прямых эфирах в течение двух недель. Состязания будут проходить в индивидуальных зачетах, по итогам которых наградят трех победителей. Все участники соревнований получат подарки от радиостанции и партнеров мероприятия.

Еще одно спортивное мероприятие – соревнования по регби. На площадке встретятся сборные команды Новосибирской области и Барнаула. Также пройдет большой мастер-класс по йоге на свежем воздухе, так что берите с собой пледы или коврики для йоги.

На дне рождения DFM Барнаул выступят друзья радиостанции, крутые диджеи – DJ Макс Вортекс, DJ Чех, Мистер Аюпофф. Приходите послушать три мощных сета от мастеров музыки. И выиграть классные сертификаты и призы в течение всего мероприятия.

Встречаемся 6 августа в 12:00 на курорте "Первый", ул. Водников, 1е (Затон). Вход свободный.

Без возрастных ограничений

ИП Шаповалова А.Д.

* DFM (ДиЭфЭм)

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