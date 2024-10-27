Вспышку птичьего гриппа зафиксировали на камчатской птицефабрике

Минсельхоз проводит необходимые мероприятия

27 октября 2024, 17:15, ИА Амител

Курица / Фото: pxhere.com/ru/photo/36961

На Камчатке на птицефабрике "Пионерская" обнаружен высокопатогенный грипп птиц, опасный для птиц и людей. Министерство сельского хозяйства проводит мероприятия по ликвидации заражения, рассказали в краевом правительстве.

В ночь с 25 на 26 октября на птицефабрике был зафиксирован повышенный падеж, диагноз подтвердили специалисты. Принято решение о восстановлении зоны очага радиусом 5 км и установлении зон наблюдения.

Жителей региона просят сообщать о трупах птиц в государственную ветеринарную службу. Грипп у диких птиц протекает бессимптомно, у домашних может привести к гибели. Симптомы у человека: озноб, температура до 38 градусов, мышечные и головные боли, боли в горле. Через два-три дня появляются затрудненное дыхание, влажный кашель, часто с примесью крови. Грипп птиц может осложниться пневмонией, сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями.