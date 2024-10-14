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Вставные зубы выпали изо рта канадского телеведущего во время эфира

Эпизод развеселил всех, кто был в кадре

14 октября 2024, 22:05, ИА Амител

Ведущий вставляет зубы / Кадр из видео
Ведущий вставляет зубы / Кадр из видео

Джефф О’Нилл, канадский теле- и радиоведущий, который ранее был профессиональным хоккеистом, лишился своих вставных зубов в прямом эфире. Это случилось во время спортивного шоу OverDrive на радиостанции TSN 1050. Фрагмент записи доступен в социальной сети X.

В ходе эфира О’Нилл рассказывал о составе хоккейной команды "Торонто Мейпл Лифс", когда внезапно потерял свои вставные зубы.

"Боже мой, я потерял зубы!" – воскликнул он.

В результате ведущий и его коллеги не смогли сдержать смех. После этого О'Нилл поднял свои зубные протезы с пола и вернул их в рот.

телевидение

Комментарии 5

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Гость

09:22:28 15-10-2024

Наши стоматологи улыбнулись

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Гость

12:20:17 15-10-2024

Гость (09:22:28 15-10-2024) Наши стоматологи улыбнулись... Точно, после них зубы выпали бы еще до передачи

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Гость

13:27:30 15-10-2024

Гость (12:20:17 15-10-2024) Точно, после них зубы выпали бы еще до передачи... Так во время передачи это более смешной косяк

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Мусик

14:50:48 15-10-2024

Гость (13:27:30 15-10-2024) Так во время передачи это более смешной косяк... пока поднимал с пола грязную челюсть - выпал вставной моск.

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Гость

16:22:46 15-10-2024

есть же кремы-липучки....

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