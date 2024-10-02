Второй день тепла. О погоде в Алтайском крае 2 октября
Преимущественно без осадков, местами в предгорьях небольшие дожди
02 октября 2024, 06:00, ИА Амител
Рассвет в горах / Фото: unsplash.com
От +14 до +19 градусов ожидается в Алтайском крае днем 2 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков, местами в предгорьях небольшие дожди. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +14 до +16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
10:47:24 02-10-2024
Если сажать одного синоптика из 100, дающего сводку погоды погоду по настроению , а лучше на пожизненное- лес валить. Было бы точнее и проще. А так, сидя в кабинете, посмотрел данные спутника недельной давности и пришел к оригинальным выводам.