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Второй день тепла. О погоде в Алтайском крае 2 октября

Преимущественно без осадков, местами в предгорьях небольшие дожди

02 октября 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com
Рассвет в горах / Фото: unsplash.com

От +14 до +19 градусов ожидается в Алтайском крае днем 2 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, местами в предгорьях небольшие дожди. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +14 до +16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Погода

Комментарии 1

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Гость

10:47:24 02-10-2024

Если сажать одного синоптика из 100, дающего сводку погоды погоду по настроению , а лучше на пожизненное- лес валить. Было бы точнее и проще. А так, сидя в кабинете, посмотрел данные спутника недельной давности и пришел к оригинальным выводам.

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