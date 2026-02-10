Вячеслав Франк поручил разобраться в истории с патентом на фразу "Барнаул — столица мира"

Глава города подчеркнул, что для барнаульцев эта фраза давно стала общеупотребимой

10 февраля 2026, 15:07, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк выразил обеспокоенность ситуацией вокруг фразы "Барнаул — столица мира", а именно это касается возможности ее использования в различных целях, сообщает мэрия.

«Для барнаульцев эта фраза давно стала общеупотребимой, также ее активно используют предприниматели, работающие в сфере креативных индустрий», — отметил глава города во время аппаратного совещания во вторник, 10 февраля.

По итогам совещания Франк поручил проработать вопрос с учетом интересов жителей города и предпринимательского сообщества.

Обладательницей патента на фразу "Барнаул — столица мира" стала фотограф Ольга Акименко. Во время получения патента женщина была вместе со своей семьей в Индии, а юридическими вопросами занималась компания из Перми.

Ольга отметила, что она не собирается налагать запреты на использование фразы, но тем, кто продает сувениры, придется учитывать патент.

Появилась эта фраза несколько десятилетий назад: в 1992 году вышла книга с названием "Барнаул — столица мира". Сейчас дочь Сергея Орехова — одного из соавторов книги — собирается вернуть себе авторские права на фразу и оспорить регистрацию.

Стоит отметить, что дочь автора фразы "Барнаул — столица мира" вновь хочет сделать ее общественным достоянием.

Как рассказали эксперты, сейчас использовать фразу на сувенирах и продукции может только правообладатель, а с остальных продавцов теоретически могут потребовать компенсацию. По закону она может составлять от 10 тысяч до 10 млн рублей.