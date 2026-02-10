Вячеслав Франк поручил разобраться в истории с патентом на фразу "Барнаул — столица мира"
Глава города подчеркнул, что для барнаульцев эта фраза давно стала общеупотребимой
10 февраля 2026, 15:07, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк выразил обеспокоенность ситуацией вокруг фразы "Барнаул — столица мира", а именно это касается возможности ее использования в различных целях, сообщает мэрия.
«Для барнаульцев эта фраза давно стала общеупотребимой, также ее активно используют предприниматели, работающие в сфере креативных индустрий», — отметил глава города во время аппаратного совещания во вторник, 10 февраля.
По итогам совещания Франк поручил проработать вопрос с учетом интересов жителей города и предпринимательского сообщества.
Обладательницей патента на фразу "Барнаул — столица мира" стала фотограф Ольга Акименко. Во время получения патента женщина была вместе со своей семьей в Индии, а юридическими вопросами занималась компания из Перми.
Ольга отметила, что она не собирается налагать запреты на использование фразы, но тем, кто продает сувениры, придется учитывать патент.
Появилась эта фраза несколько десятилетий назад: в 1992 году вышла книга с названием "Барнаул — столица мира". Сейчас дочь Сергея Орехова — одного из соавторов книги — собирается вернуть себе авторские права на фразу и оспорить регистрацию.
Стоит отметить, что дочь автора фразы "Барнаул — столица мира" вновь хочет сделать ее общественным достоянием.
Как рассказали эксперты, сейчас использовать фразу на сувенирах и продукции может только правообладатель, а с остальных продавцов теоретически могут потребовать компенсацию. По закону она может составлять от 10 тысяч до 10 млн рублей.
15:14:00 10-02-2026
Так устроен мир интеллектуальных прав.
Прав не тот кто придумал, а тот кто зарегистрировал. Чей Чебурашка?
15:18:05 10-02-2026
Ну вот.. сразу видно все остальные проблемы в городе успешно уже решены.
15:59:23 10-02-2026
Гость (15:18:05 10-02-2026) Ну вот.. сразу видно все остальные проблемы в городе успешно... Странное у вас видение. Как вообще из решения данного вопроса может следовать уже ваше высказывание? Или это руководство из методички "Как устроить шум на пустом месте"?
15:53:21 10-02-2026
да все просто
это выражение касается не прошлого, не настоящего, а будущего человечества. Пророки угадывали самые значимые и безопасные территории при грядущих катаклизмах. Территория АК абсолютно безопасна. Рерих назвал Алтай "Сердцем Азии", центром будущей цивилизации, новой расы человечества. Так что выражение "Барнаул - столица мира" точно выражает значение Алтая. Осталось только соединить АК и РА, чтобы Алтай снова стал единым.
16:02:32 10-02-2026
Это не однозначная фраза как устная так и письменная. Если написать слово мир или всю фразу заглавными буквами - на толкование даже кавычки не повлияют - это претензия на мировое господство. Слово Мир с заглавной буквы обозначает масштаб всей Земли, а слово мир с маленькой буквы обозначает дружбу, мирные отношения.
16:09:11 10-02-2026
Счастливые барнаульцы! Наверное, в городе нет проблем с бездомными животными, мусором, ремонтом старого фонда , очисткой улиц и дорог т.д.)))Сегодня несколько раз эту тему поднимали на амител. Недавно про это писали.
17:05:18 10-02-2026
Вот читаешь новости на эту тему и поражаешься правовой безграмотности участников обсуждения, в том числе и экспертов-юристов! Ах, запантетовали нашу любимую фразу, наш любимый слоган у нас отняли! Оспаривать патентование фразы или слогана бессмысленно! Фразы и слоганы патентуются без проблем, если только они уже не являются объектом авторского права - чьей-то интеллектуальной собственностью. А здесь как раз такой случай. После издания в 1992 году книги "Барнаул - столица мира" и сама книга и её название получили юридический статус - объекты интеллектуальной собственности со всеми вытекающими из этого юридическими последствиями. Только используя этот факт можно без проблем снять правовую охрану с товарного знака, который зарегистрирован без согласия правообладателей этой интеллектуальной собственности. Только в этом нарушение закона, и только это и является аргуметом в этом деле. А все причитания о популярности фразы, о любимом слогане, якобы принадлежащем городу, это для Роспатента пустой звук
20:21:01 10-02-2026
Николай (17:05:18 10-02-2026) Вот читаешь новости на эту тему и поражаешься правовой безгр... В дополнение. Исходя из того, что вы написали, можно даже и "неустойку" достаточно большую получить за... Закон об Авторском праве такое позволяет. В Барнауле "юристов" много, а специалисты именно по авторскому праву есть? Всё остальное бла-бла-бла.
22:44:46 10-02-2026
Гость (20:21:01 10-02-2026) В дополнение. Исходя из того, что вы написали, можно даже и ... Да, можно и неустойку со всех плачущих ныне местных предпринимателей получить за использование интеллектуальной собственности без согласия её правообладателей в коммерческих целях и в качестве символов. Но уверяю вас, этого не будет. Зачем пугать убогих, они вон сейчас затаились и ждут, а вдруг повезёт и охрану с товарного знака снимут, и можно будет продолжать нарушая законодательство об авторском праве халявно торговать этой символикой. А самим поучаствовать в процессе так ни-ни, хотя именно они в первую очередь и заинтересованы шкурно в положительном исходе для них дела, жалкие, ничтожные люди...
17:13:12 10-02-2026
Надо срочно запатентовать - Барнаул город трудовой доблести, потом всех штрафовать на 10 млн.
19:57:13 10-02-2026
Скоро патентному, особенно западному , прийдёт кирдык. Будет сплошной пиратский рынок . А то не проходили такое ... А тунеядцам , положено сидеть в тюрьме.
10:02:14 11-02-2026
Что вцепились в эту фразу то всем краем?! Да таких самопиаров куча кучная начиная с эстрады : "Примадонна"-Пугачева, "Золотой голос России" -Басков, "Король Эстрады (Поп-король)" Киркоров и др. Назовутся а потом бегают на каждом углу трезвонят, гордость у них понимаешь. Вот город Трудовой доблести это заслуга будет, а тут ...найти повод чем гордиться без каких то заслуг. Или потом в резюме мэра "отвоевал" фразу "Барнаул -столица мира" , а? какого звучит?!
11:13:58 11-02-2026
Бред какой-то.
22:04:30 12-02-2026
Мэр города поручил разобраться с ситуацией в интересах горожан и предпринимательского сообщества! Идиотизм! Оспорить регистрацию товарного знака можно только в интересах правооблалателей интеллектуальной собственности - словосочетания "Барнаул столица мира", то есть, в интересах авторов книги с таким названием! Интересы горожан и предпринимательского сообщества при регистрации товарного знака не имеют никакого значения! Но кого волнуют интересы авторов, кого волнует то, что нарушены их авторские права?! Горожан? У них только кратковременная вспышка эмоций. Большинство из них понятия до этой ситуации не имели о существовании этой книги; уже пара поколений народилось после её выхода; для них это всего-лишь фраза. Предпринимательское сообщество волнует нарушение прав авторов? Их волнует только свой шкурный интерес, а авторские права они спокойно до сих пор безнаказанно нарушали, а тут вроде как халява закончилась! Их волнует только это! Им нужна только отмена товарного знака, а на авторские права им плевать! Нарушали они эти авторские права до регистрации товарного знака, и продолжат спокойно нарушать после его отмены! У меня вопрос к авторам: а зачем вам броться за отмену регистрации товарного знака? До вас самих, до ваших интересов нет никакого дела ни горожанам, ни предпринимательскому сообществу, ни мэру вместе с его администрацией! Вы для них не существуете! Так зачем вам это нужно, если для вас с регистрацией товарного знака ничего не меняется?!