"Барнаул — столица мира". Почему оспорить патент на фразу может не получиться
Эксперт объяснил, что не так с оспариванием регистрации
10 февраля 2026, 14:45, ИА Амител
Фраза "Барнаул — столица мира" внезапно стала юридической головоломкой: предприниматель из Перми зарегистрировал ее как объект правовой охраны, а дочь одного из авторов книги с таким названием намерена вернуть права и помочь местному бизнесу. Эксперт по интеллектуальной собственности Евгений Госьков объяснил, почему оспорить регистрацию может быть сложно — и при чем тут наследство. Подробности — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Почему возникла ситуация с фразой "Барнаул — столица мира"?
История вокруг популярного барнаульского лозунга "Барнаул — столица мира" получила неожиданное продолжение. Дочь Сергея Орехова — одного из соавторов книги с таким названием — собирается вернуть себе авторские права на фразу и оспорить регистрацию, которую оформил предприниматель из Перми.
Напомним, книга "Барнаул — столица мира" вышла в 1992 году, среди ее соавторов — братья Ореховы. Теперь же, как утверждается, использовать фразу на сувенирах и продукции может только правообладатель зарегистрированного обозначения — а с остальных продавцов теоретически могут потребовать компенсацию. По закону она может составлять от 10 тысяч до 10 миллионов рублей — в зависимости от обстоятельств и требований.
Сложно ли "вернуть" права на фразу?
Как рассказал радиостанции председатель алтайского отделения "Опоры России" и эксперт по интеллектуальной собственности Евгений Госьков, ключевая проблема — в процедуре наследования. По его словам, прежде чем подавать возражения и говорить о правах на фразу, Евгении Ореховой нужно официально вступить в наследство именно на конкретное произведение. Есть и еще один важный нюанс: у книги два автора, а значит, помимо дочери Сергея Орехова, могут существовать наследники второго соавтора — и их позиция тоже способна повлиять на ситуацию.
«Она может быть единственный потенциальный наследник, может быть, у второго автора детей не было. Во-вторых, она, вступая в наследство, получает исключительное право на произведение. Составная часть произведения, равно как и его название, это у нас объект, охраняемый авторским правом. Если она не будет вступать в наследство, произведение станет общественным достоянием. А если это общественное достояние, то эту фразу может использовать любой человек. Ну вот ее взяли и зарегистрировали», — отметил Евгений Госьков.
Чтобы оспорить регистрацию, заявителю важно доказать, что фраза стала общеупотребительной, и именно наследница, подающая возражение, должна предоставить соответствующие аргументы. Если этого сделать не удастся, ситуация рискует остаться в пользу текущего правообладателя, и барнаульским продавцам сувениров придется либо договариваться, либо убирать спорную фразу с продукции.
