Вячеслав Франк поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Глава Барнаула поблагодарил медиков за пример самоотверженности, сострадания и милосердия, а также пожелал им благополучия и уверенности в будущем

15 июня 2025, 09:05, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил с профессиональным праздником медицинских работников. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Градоначальник заявил, что медики всегда пользовались особым почетом и уважением. И подчеркнул, что они посвятили себя благороднейшему делу: заботе о жизни и здоровье человека.

Вячеслав Франк также напомнил, что сегодня в барнаульских медучреждениях трудятся высококвалифицированные врачи, медсестры, фельдшеры и санитары. Подспорьем в их нелегком труде служат современные технологии, однако, как отметил глава города, лечение людей всегда будет зависеть от врачебного профессионализма, а также внимательного и чуткого отношения к чужой боли.

"Многие из вас сегодня проводят праздник на посту, в операционных, машинах скорой помощи, неустанно помогая пациентам. Спасибо вам за истинный пример высшей самоотверженности, доброты, сострадания и милосердия. Благодарю от души ветеранов медицины, которые воспитывают поколение молодых специалистов, передавая им свой бесценный опыт", – добавил Вячеслав Франк.

Руководитель столицы Алтайского края пожелал медикам здоровья, благополучия, душевного покоя и уверенности в будущем.

В России День медицинского работника ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. Праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". После распада Советского Союза он сохранился как в РФ, так и в других странах постсоветского пространства. В 2025 году День медработника выпадает на 15 июня.