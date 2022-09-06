Аномальная жара, дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 7 сентября

До +36 градусов ожидается в Алтайском крае днём 7 сентября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами по северо-западу погода будет прохладнее — от +25 до +30 градусов.

Преимущественно без осадков, по северо-западу местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, по западу местами до 25 м/с.

В Барнауле от +31 до +33 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы до 19 м/с.