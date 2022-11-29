До -26 градусов. О погоде в Алтайском крае 30 ноября
В утренние часы метеоусловия будут продолжать способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе в Барнауле и Бийске
30 ноября 2022, 06:02
От -16 до -21 градусов ожидается в Алтайском крае днем 30 ноября, тогда как местами будет ощутимо холоднее — до -26 градусов. Такой прогноз передает региональный ЦГМС.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер восточный, 2-7 м/с.
В Барнауле от -17 до -19 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер восточный, 2-7 м/с.
Отметим, что утром погода будет продолжать способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе в Барнауле и Бийске. Общий уровень загрязнения оценивается как повышенный.
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