Вильфанд назвал причину аномальных морозов на Алтае и уточнил сроки потепления

Температура в Алтайском крае сейчас на 15-18 градусов ниже нормы, рассказал «СуперОмску» руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что антициклон, который сформировался в Сибири, очень мощный. Его центр находится в районе Новосибирской и Омской областей.

«Антициклон этот очень устойчивый, он уже больше недели определяет по-настоящему холодную погоду. На юге Западной Сибири, а это самые густонаселённые районы азиатской части страны — Кемеровская, Томская, Омская области, Алтайский край, где температура на 15-18 градусов ниже нормы», — подчеркнул Вильфанд.

По его словам, аномалии температуры сохранятся как минимум до середины этой недели.