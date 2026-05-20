"Я уже на экзамен опоздала". Барнаульцы негодуют и шутят в мегапробках на въезде в город

Люди уже нервничают, потому что всерьез возник вопрос — стоит ли увольняться с работы, на которую каждый день приходится опаздывать

20 мая 2026, 12:07, ИА Амител

Барнаульцы негодуют и шутят в мегапробке на въезде в город / 2ГИС и соцсети

Водители злятся, веселятся и не знают, чем себя занять, пока стоят в двух огромных пробках, которые утром 20 мая образовались на двух трактах — Новосибирском и Правобережном. Но больше всего люди негодуют от того, что они и вчера стояли в заторе, и завтра будут стоять, и послезавтра, и через месяц, и через два, и дальше. А других способов попасть в город нет со стороны Новоалтайска.

Напомним, причина многокилометровой пробки на Правобережном тракте — ремонт моста через речку Лосиху. Ремонтировать его будут в два этапа, причем первый этап продлится до начала — середины октября. Так что нужно набраться терпения.

Из-за ремонта большая часть трафика перекинулась на Новосибирский тракт. Это увеличивает риск возникновения ДТП, что, собственно, и произошло 20 мая: сразу две аварии движение фактически заблокировали. В итоге — пробка протяженностью более 10 км.