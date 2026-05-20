"Я уже на экзамен опоздала". Барнаульцы негодуют и шутят в мегапробках на въезде в город
Люди уже нервничают, потому что всерьез возник вопрос — стоит ли увольняться с работы, на которую каждый день приходится опаздывать
20 мая 2026, 12:07, ИА Амител
Водители злятся, веселятся и не знают, чем себя занять, пока стоят в двух огромных пробках, которые утром 20 мая образовались на двух трактах — Новосибирском и Правобережном. Но больше всего люди негодуют от того, что они и вчера стояли в заторе, и завтра будут стоять, и послезавтра, и через месяц, и через два, и дальше. А других способов попасть в город нет со стороны Новоалтайска.
Напомним, причина многокилометровой пробки на Правобережном тракте — ремонт моста через речку Лосиху. Ремонтировать его будут в два этапа, причем первый этап продлится до начала — середины октября. Так что нужно набраться терпения.
Из-за ремонта большая часть трафика перекинулась на Новосибирский тракт. Это увеличивает риск возникновения ДТП, что, собственно, и произошло 20 мая: сразу две аварии движение фактически заблокировали. В итоге — пробка протяженностью более 10 км.
13:02:47 20-05-2026
Можно на электровелосипед на время пересесть.
13:02:55 20-05-2026
Хммм сразу логичный вопрос. А вы знали где вы покупаете/строите жилье. Не понимаю таких. Сначала купят, потом недовольны и ультиматумы начинают выдвигать
13:34:11 20-05-2026
Гость (13:02:55 20-05-2026) Хммм сразу логичный вопрос. А вы знали где вы покупаете/стро... ну мазахизм.. жить в одном городе - работать в другом
13:34:22 20-05-2026
Гость (13:02:55 20-05-2026) Хммм сразу логичный вопрос. А вы знали где вы покупаете/стро... Тут вопрос в организации движения на время проведения ремонтных работ. Лосиха речка не великая, можно было трубу кинуть и насыпь сверху отсыпать временную. Можно ,а ...?
15:17:06 20-05-2026
Гость (13:34:22 20-05-2026) Тут вопрос в организации движения на время проведения ремонт... Ага, трубу. Так то там фуры груженные катаются.
14:25:16 20-05-2026
помню ехал осенью с сада по "Ленточному бору".
Стемнело.
Пробка.
Девушка попросила открыть дверь (может заплохело , может пописать вышла)
Автобус потихоньку но едет.
Проходит минут 10 - эта девушка в первую дверь стучит....
14:28:50 20-05-2026
китайцы мост в 5 раз больше этого за ночь перестраивают. Тут что мешает хотя бы во вменяемые сроки отремонтировать ?
19:34:42 20-05-2026
Где-то был видосик таймлапс, как китайцы за 2 суток перекрыли движение, снесли старый мост, поставили новый, заасфальтировали, нанесли разметку и открыли движение.
Понятно что они заранее готовились, подвезли все необходимое.
Но у нас что, не могут так же, сначала все подготовить, рассчитать, подогнать технику, а потом за несколько дней победить?
20:44:04 20-05-2026
Гость (19:34:42 20-05-2026) Где-то был видосик таймлапс, как китайцы за 2 суток перекрыл...
Интересно, какой у вас возраст? Если лет 20 - 30, то вопросов нет, а если более, то вопросы сами напрашиваются...