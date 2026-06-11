Юрист объяснил, имеют ли родители право проверять переписки детей в соцсетях

Подобные ситуации нельзя рассматривать исключительно с правовой точки зрения

11 июня 2026, 08:43, ИА Амител

Запрет играть в игры на компьютере / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Родители вправе ограничивать время использования гаджетов своими несовершеннолетними детьми и знакомиться с содержанием их переписки. Однако этот вопрос затрагивает не только нормы закона, но и доверие внутри семьи. Об этом РИА Новости рассказал преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, юрист Виталий Сбитнев.

Эксперт напомнил, что часть 2 статьи 23 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право на тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений. Вместе с тем нормы Семейного кодекса Российской Федерации возлагают на родителей обязанности по воспитанию и развитию несовершеннолетних детей.

«Родители имеют право не только ограничивать время использования мобильных телефонов, планшетов и компьютеров по отношению к своим детям, но и знакомиться с содержанием их переписок», — отметил Сбитнев.

При этом юрист подчеркнул, что подобные ситуации нельзя рассматривать исключительно с правовой точки зрения.

«Родителям необходимо выстраивать доверительные отношения с детьми, чтобы не было необходимости тайно читать их переписку или принуждать своих детей к тому, чтобы они без собственного желания показали переписку», — пояснил эксперт.

Кроме того, Сбитнев обратил внимание, что согласно части 2 статьи 38 Конституции РФ именно на родителей возложена обязанность по воспитанию детей. В случае ненадлежащего исполнения этих обязанностей родители могут быть ограничены в родительских правах или лишены их.

Также юрист напомнил, что в определенных ситуациях родители могут нести ответственность за действия своих несовершеннолетних детей, в том числе если ребенок причинит вред третьим лицам.