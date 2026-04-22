Школы должны внедрять уроки цифровой безопасности — это эффективнее любых фильтров

22 апреля 2026, 19:30, ИА Амител

Увеличение числа правонарушений среди несовершеннолетних в интернете связано с ростом их активности в Сети. Однако решение этой проблемы путем введения запретов не даст результата, заявила газете "Известия" Юлия Аблец, заместитель гендиректора АНО "Диалог Регионы".

По мнению специалиста, каждое третье правонарушение, совершенное подростками, связано с интернетом. Для обеспечения безопасности в цифровом пространстве необходимо развивать у детей базовые навыки, включая саморегуляцию, дисциплину и критическое мышление.

Эксперт отметила, что важно не только ограничивать время, проведенное в интернете, но и обучать подростков осознанному потреблению контента. Взрослые должны перейти от роли контролеров к роли наставников. Рекомендуется обсуждать с детьми то, что они видят в интернете, и объяснять механизмы воздействия информации.

«Цензура или запреты вряд ли помогут. Ребенок всегда найдет способ обойти ограничения», — предупредила она.

Аблец подчеркнула, что в формировании цифровой грамотности ключевую роль играют школы, где необходимо вводить систематические уроки по безопасности в интернете. Кроме того, важны доверительные отношения в семье, которые помогут ребенку не бояться обращаться за помощью.

Ранее Милонов назвал нереалистичной идею запрета гаджетов для детей.