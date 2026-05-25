Юрист объяснила, когда арендатор может вернуть деньги за ремонт съемной квартиры

Компенсация положена при аварийных ситуациях — прорыве трубы или поломке проводки

25 мая 2026, 13:02, ИА Амител

Квартира / Фото: amic.ru

Замдиректора правовой организации "Альтернатива" в Новосибирске, юрист Екатерина Сорокина в беседе с ТАСС рассказала, в каких случаях жильцы съемных квартир могут вернуть деньги, потраченные на ремонт.

По ее словам, если ремонт был необходим для нормального проживания, а собственник уклонялся от своих обязанностей по договору, арендатор вправе требовать возмещения расходов. В первую очередь это касается аварийных ситуаций — прорыва трубы, поломки отопления, неисправной проводки, когда без срочного вмешательства жить в квартире невозможно.

При этом юрист подчеркнула важное различие: аварийный ремонт — это одно, а серьезные переделки без согласия хозяина — совсем другое. Если арендатор самовольно меняет сантехнику, сносит перегородки или перекрашивает стены, он нарушает договор. В таком случае собственник может потребовать вернуть квартиру в прежнее состояние или взыскать убытки через суд.

Сорокина отметила, что судебная практика опирается на принцип разумности. За подклеенные обои, замену перегоревших лампочек или подтянутые ручки шкафов требовать денег с арендодателя нельзя. Но и наказывать жильца за такие мелкие работы собственник не имеет права.

Чтобы избежать конфликтов, юрист советует фиксировать все договоренности письменно. Перед началом любых работ, кроме экстренных аварийных, стоит получить согласие собственника в переписке или дополнительном соглашении к договору. А чеки, фото "до и после" и акты выполненных работ помогут доказать необходимость расходов в случае судебного разбирательства.