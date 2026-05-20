Финансист объяснил, почему молодежь выбирает аренду, а не покупку жилья

По словам эксперта, приобретение квартиры превратилось из социального лифта в долговую нагрузку, если нет четкой стратегии накоплений

20 мая 2026, 12:03, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В беседе с АБН24 финансист Игорь Громовецкий рассказал, почему молодые люди все чаще предпочитают снимать жилье, а не покупать его. По его мнению, сейчас покупка квартиры без продуманного плана становится тяжелым финансовым бременем.

«Молодежь трезво оценивает макроэкономическую реальность. Покупка квартиры превратилась из социального лифта в долговую нагрузку, если не выстроена четкая стратегия накоплений», — заявил эксперт.

Он также отметил, что аренда перестала быть вынужденной мерой и сегодня воспринимается как полноценное жилищное решение.

По прогнозам специалистов, рынок недвижимости в 2026 году сохранит двойную динамику: цены на первичное жилье от застройщиков продолжат расти, а вторичный рынок, напротив, будет дешеветь.