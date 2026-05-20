Финансист объяснил, почему молодежь выбирает аренду, а не покупку жилья
По словам эксперта, приобретение квартиры превратилось из социального лифта в долговую нагрузку, если нет четкой стратегии накоплений
20 мая 2026, 12:03, ИА Амител
В беседе с АБН24 финансист Игорь Громовецкий рассказал, почему молодые люди все чаще предпочитают снимать жилье, а не покупать его. По его мнению, сейчас покупка квартиры без продуманного плана становится тяжелым финансовым бременем.
«Молодежь трезво оценивает макроэкономическую реальность. Покупка квартиры превратилась из социального лифта в долговую нагрузку, если не выстроена четкая стратегия накоплений», — заявил эксперт.
Он также отметил, что аренда перестала быть вынужденной мерой и сегодня воспринимается как полноценное жилищное решение.
По прогнозам специалистов, рынок недвижимости в 2026 году сохранит двойную динамику: цены на первичное жилье от застройщиков продолжат расти, а вторичный рынок, напротив, будет дешеветь.
12:11:36 20-05-2026
Чо тут объяснять? Денег нет
12:45:07 20-05-2026
потому что ключи отдал, сдал квартиру по акту и поехал, куда хочешь.
13:14:48 20-05-2026
Гость (12:45:07 20-05-2026) потому что ключи отдал, сдал квартиру по акту и поехал, куда...
потому что инфантилы, бабочки, порхающие по жизни и живущие одним днем
13:29:18 20-05-2026
Гость (13:14:48 20-05-2026) потому что инфантилы, бабочки, порхающие по жизни и живу... А если жить тревогой и беспокойством о завтрашнем дне, это по какой причине лучше? Улучшает качество жизни? Или продолжительность?
13:40:03 20-05-2026
Гость (13:14:48 20-05-2026) потому что инфантилы, бабочки, порхающие по жизни и живу...
да конечно инфантилы.
вот толи дело Вы - персональный детсад к 30ти годам, ипотека по гроб жизни и медаль, за взятие шипки
16:22:01 20-05-2026
Гость (13:40:03 20-05-2026) да конечно инфантилы.вот толи дело Вы - персональный... И лысина))) с кучей болячек😏
13:41:47 20-05-2026
Гость (13:14:48 20-05-2026) потому что инфантилы, бабочки, порхающие по жизни и живу... Ну да) А вам бы хотелось, чтобы они были привязаны к ипотеке и выплатам по ней, к работе за копейки там, где взяли ту ипотеку, чтобы сидели и не отсвечивали и делали то, что скажут. А оказывается, можно выбирать работу там, где хочется, жить тоже в месте, где все устраивает. А если что не подходит - просто поменять и то, и другое. И не преодолевать всю жизнь, чтобы в старости завидовать тому, кто прожил жизнь иначе.
18:44:34 20-05-2026
Гость (13:41:47 20-05-2026) Ну да) А вам бы хотелось, чтобы они были привязаны к ипотеке... До 2020-го я слышал такие сказки. В итоге сейчас платят аренду по цене ипотеки 6-ти летней давности и не жужжат
14:18:42 20-05-2026
Гость (13:14:48 20-05-2026) потому что инфантилы, бабочки, порхающие по жизни и живу... И то, и это верно. Стабильности нет и уверенности в будущем.
14:05:17 20-05-2026
Гость (13:14:48 20-05-2026) потому что инфантилы, бабочки, порхающие по жизни и живу... снять за 25-30 тыс и ,по необходимости, уехать из региона, за более лучшей жизнью, или 100 тыс.р+ за клетку в скворечнике на 30 лет кабалы и быть привязанным к ипотечному якорю
может и бабочки, но не дураки
14:22:19 20-05-2026
Поднять еще раза в 2 цены на квартиры- может будут покупать?
14:24:26 20-05-2026
На днях квартиру смотрели парочка по 20 лет юные дети... говорю - если будет засор сразу чистить нужно..
- а что такое засор?
рука/лицо
14:31:06 20-05-2026
Гость (14:24:26 20-05-2026) На днях квартиру смотрели парочка по 20 лет юные дети... го... И что вы этим хотите сказать?
14:56:13 20-05-2026
Гость (14:24:26 20-05-2026) На днях квартиру смотрели парочка по 20 лет юные дети... го...
бытие рождает сознание.
Может они из деревни.
Там где туалет на улице и вода из колонки.
И им действительно неизвестно что такое "засор в трубах"
................
Надеюсь Вы прочитаете это комментарий.
Вы лучше выясните где они жили, в детстве ...
14:47:05 20-05-2026
Конечно в съемной лучше жить, хозяин в любой момент пенок под зад даст и иди гордо ищи квартиру лучше)
15:19:51 20-05-2026
Гость (14:47:05 20-05-2026) Конечно в съемной лучше жить, хозяин в любой момент пенок по... Знакомые снимают. Рядом завелся шумный сосед, да еще и с претензиями. Взяли и съехали. Вот бувально - за пару недель нашли новую квартиру и все. Так что есть и плюсы. Квартир в аренду, в общем-то, на выбор. А хозяину нормальные жильцы выгодны, просто так никто выгонять не будет.
15:42:16 20-05-2026
Логично. Ожидают, когда от дедов с каждой стороны перепадёт по квартире.
16:30:20 20-05-2026
Может потому-что мы обычные люди чьи доходы не позволяют купить даже однушку не все же зарабатывают миллионы или около того, не надо тут ля-ля про то кто на что учился, цены растут на всё.
люди выживают как могут, в отличие от чинуш которые строят себе особняки и жируют на наши налоги.
16:54:33 20-05-2026
Может проблема в стабильности, в планах на будущую жизнь плюс огромные доходы молодёжи..
14:17:17 21-05-2026
Я живу не в Барнауле,а в 100 км от него в деревне и ни за что не стал бы покупать квартиру там.Потому что работы как таковой нет,а цена завышена в три раза.Дом я свой покупал за 200 тысяч рублей в 2018 году.На участке выкопал озеро и развожу осетров и карпов.Держу небольшую пасеку для себя и картошку сажаю.А работаю месяц на месяц вахтой на севере охранником.Зарплата 320. Мне хватает и долгов нет.А если брать квартиру в городе,то лучше в Тюмени в два раза дешевле.И работу найдешь за 5 минут.