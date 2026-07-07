Юрист посоветовал пожилым россиянам отказаться от переоформления квартир на родных

В качестве безопасной схемы эксперт предложил завещание или договор пожизненного содержания

07 июля 2026, 10:39, ИА Амител

Ключи от квартиры / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Пожилые граждане нередко переоформляют жилье на родственников — так они надеются упростить процедуру наследования или обезопасить себя от мошенников. О преимуществах и подводных камнях такой схемы агентству "Прайм" рассказал Василий Неделько, основатель юридической компании "Неделько и партнеры".

Эксперт обратил внимание на хрупкость человеческих отношений: даже при полном взаимопонимании с детьми сегодня нельзя с уверенностью сказать, какими будут отношения через пять-десять лет. Как отметил Неделько, "от любви до ненависти — один шаг".

«Среди плюсов переоформления недвижимости — упрощение наследственных процедур, защита от мошеннических схем и возможность передать родственникам обязанности по содержанию жилья. При этом риски достаточно серьезны: есть вероятность, что дети могут выселить родителей из квартиры, молодые родственники — лишиться жилья из‑за собственных долгов или действий аферистов, а сами пенсионеры — потерять положенные им льготы на оплату коммунальных услуг», — говорится в публикации.

Василий Неделько посоветовал пожилым людям сохранять право собственности на недвижимость и вместо переоформления составить завещание. Для большей юридической надежности стоит пройти психолого‑психиатрическую экспертизу — это поможет подтвердить дееспособность и снизить риски оспаривания документа.

При изменении семейных обстоятельств завещание всегда можно скорректировать. Наследникам юрист советует рассмотреть альтернативные варианты — например, заключить договор ренты либо договор пожизненного содержания с иждивением. Такие соглашения позволяют защитить пожилых родственников от мошенников и одновременно дают юридические гарантии сохранения жилья и стабильного дохода для старшего поколения.